Antalya Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, iki yıldır kış aylarında yoğun yağışlar nedeniyle altyapısı tamamen bozulan Alanya’nın Bayır Mahallesi’nde yoğun bir çalışma başlattı. Geçtiğimiz yıl büyük bölümünde genişletme çalışması yapılan yolda, bu yıl heyelan olan bölgelerde duvar ve altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Altyapısı tamamlanan 5 kilometrelik yola asfalt döküldü.

BAYIR MUHTARINDAN TEŞEKKÜR

Çalışmaları yakından takip eden Bayır Mahallesi Muhtarı Adnan Kerim Yüksel, “İki yıldır yoğun yağışlar nedeniyle mahallemizin yolu tamamen bozuldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne talepte bulunduk. Geçtiğimiz yıl genişletme, bu yıl da alt yapı çalışmalarını yaptılar. Şimdi de asfaltlama çalışması gerçekleştirdiler. Emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanına ve ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

DİM VADİSİ'NDE ASFALT SEFERBERLİĞİ

Büyükşehir Belediyesi ayrıca Dim Vadisi'nde bulunan Bucak, Öteköy, Dim Alacami, Gümüşkavak ve Uzunöz Mahalleleri grup yollarında da altyapısı çalışması tamamlanan 3 kilometrelik bölümde asfalt dökümünü tamamladı. Asfalt çalışmasının tamamlanması ile birlikte mahalle yolları daha konforlu hale getirildi. Asfalt çalışmalarını değerlendiren Bucak Mahalle Muhtarı Duran Çetin, "Kışın yağışlar nedeniyle mahalle yolumuz iyice bozulmuştu. Yolun yapılması için Büyükşehir Belediyesi'ne talepte bulunduk. Sağ olsun Başkan Vekili Büşra Hanım’ın desteği ile yolumuz yapıldı. Büyük Belediyesi ekiplerine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: Antalya BŞB Bülten