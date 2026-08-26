Alanya’da haraç talebini kabul etmeyen bir iş yeri sahibinin emlak ofisinin kurşunlanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerinin çalışması sonucu İstanbul’da yakalanan son şüpheli de tutuklandı. Böylece olay kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 3’e yükseldi.

HARAÇ TALEBİNİN ARDINDAN İŞ YERİ KURŞUNLANDI

Olay, 13 Ağustos’ta Alanya’nın Avsallar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre şüpheliler, bir emlak ofisi sahibinden para talep etti. Talebin reddedilmesinin ardından iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganlar daha sonra ticari taksi kullanarak bölgeden uzaklaştı. Olayın ardından Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM ekipleri şüphelilerin kimliklerinin ve kaçış güzergâhlarının belirlenmesi amacıyla geniş çaplı çalışma başlattı.

ŞÜPHELİLERİN İZİ MERSİN’E UZANDI

Fiziki ve teknik takip sonucunda saldırıyla bağlantılı şüphelilerin Mersin’e kaçtığı belirlendi. Jandarma ekiplerinin Mersin’de düzenlediği operasyonla yakalanan 2 şüpheli Alanya’ya getirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanırken, soruşturmanın genişletilmesiyle olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen 3 taksi şoförü de gözaltına alındı. Taksi şoförleri daha sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

SON ŞÜPHELİ İSTANBUL’DA YAKALANDI

Soruşturmayı sürdüren KOM ekipleri, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 6’ncı şüpheli 25 yaşındaki S.A.’nın İstanbul’da bulunduğunu tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Alanya’ya getirildi. İncekum Jandarma Karakol Komutanlığındaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Adliyesi’ne sevk edilen S.A., nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından “gece vakti silahla birden fazla kişiyle yağma” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FİZİKİ VE TEKNİK TAKİP SORUŞTURMANIN MERKEZİNDE

Bu tür olayların aydınlatılmasında güvenlik birimleri yalnızca saldırının gerçekleştiği noktadaki incelemelerle sınırlı kalmıyor. Şüphelilerin olay öncesi ve sonrasındaki hareketleri, ulaşım güzergâhları ve olayla bağlantısı bulunabilecek kişiler soruşturmanın bütünü içerisinde değerlendirilebiliyor. Alanya’daki olayda da saldırının ardından Mersin’e, daha sonra soruşturmanın İstanbul’a uzanması, farklı illerdeki güvenlik birimleri arasındaki koordinasyonun önemini ortaya koydu.

HARAÇ EYLEMLERİ YAĞMA SUÇU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLEBİLİYOR

Türk Ceza Kanunu’nda bir kişinin cebir veya tehditle malını vermeye ya da malvarlığı bakımından bir tasarrufta bulunmaya zorlanması yağma suçu kapsamında değerlendiriliyor. Eylemin silahla, birden fazla kişi tarafından birlikte veya gece vakti gerçekleştirilmesi ise suçun nitelikli halleri arasında yer alıyor. Bir olayın hangi suç kapsamında değerlendirileceğine ise soruşturmadaki deliller, savcılığın hukuki nitelendirmesi ve yargılama sonucunda mahkeme karar veriyor.

İŞ YERLERİ İÇİN İHBAR VE DELİLLER ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanların ve güvenlik birimlerinin genel yaklaşımına göre, tehdit veya haraç talebiyle karşılaşan işletmelerin şüphelilerle bireysel olarak karşı karşıya gelmek yerine durumu mümkün olan en kısa sürede kolluk kuvvetlerine ve adli makamlara bildirmesi önem taşıyor. Mesaj, arama kaydı, güvenlik kamerası görüntüsü veya benzeri materyallerin korunması da soruşturmalarda olayın bağlantılarının ortaya çıkarılmasına katkı sağlayabiliyor. Özellikle organize şekilde gerçekleştirildiği değerlendirilen eylemlerde farklı kişiler arasındaki ilişkinin belirlenmesi soruşturmanın kapsamını genişletebiliyor.

AVSALLAR’DA GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ YOĞUN

Alanya’nın batısında yer alan Avsallar, turizm faaliyetlerinin yanı sıra konut ve gayrimenkul sektörünün hareketli olduğu mahallelerden biri olarak öne çıkıyor. Bölgede yerli müşterilerin yanı sıra yabancılara yönelik gayrimenkul faaliyetleri de yürütülüyor. İş yerlerine yönelik tehdit, yağma veya silahlı saldırı niteliğindeki olaylar bu nedenle yalnızca adli güvenlik açısından değil, ticari hayatın güven içinde sürdürülebilmesi bakımından da önem taşıyor.

SORUŞTURMA ADLİ SÜREÇLE DEVAM EDECEK

Şüphelilerin tutuklanması, haklarında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı verildiği anlamına gelmiyor. Tutuklama, ceza soruşturması ve kovuşturması sırasında kanunda öngörülen şartların oluşması halinde hakim tarafından uygulanabilen bir koruma tedbiri niteliği taşıyor. Soruşturma kapsamında toplanan deliller savcılık tarafından değerlendirilecek; yeterli şüphe oluşması halinde hazırlanacak iddianamenin mahkemece kabul edilmesiyle yargılama aşamasına geçilecek. Şüphelilerin hukuki sorumluluklarına ilişkin nihai karar ise yargılama sonunda verilecek.