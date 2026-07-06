Baştan sona etkili bir oyun ortaya koyan 12 Dev Adam, özellikle ikinci yarıda sergilediği savunma performansı ve hızlı hücumlarla farkı açarak taraftarına rahat bir galibiyet sevinci yaşattı. Türkiye, ilk turdaki tüm maçlarını kazanarak Dünya Kupası yolunda önemli bir avantaj elde etti.

İlk yarıyı önde tamamladı

Başantrenör Ergin Ataman yönetimindeki milli takım mücadeleye Şehmus Hazer, Cedi Osman, Malachi Flynn, Alperen Şengün ve Adem Bona ilk beşiyle başladı. Karşılıklı sayılarla başlayan karşılaşmanın ilk çeyreğini Türkiye 22-19 önde kapattı.

İkinci periyotta da üstünlüğünü sürdüren ay-yıldızlı ekip, hem savunmada hem de hücumda etkili bir görüntü sergileyerek soyunma odasına 47-41'lik avantajla girdi.

Üçüncü çeyrekte fark açıldı

Maçın kırılma anı üçüncü periyotta yaşandı. Savunma sertliğini artıran ve hızlı hücumlarla üst üste sayılar bulan milliler, rakibine kolay sayı şansı tanımadı. Son çeyreğe 76-52 önde giren Türkiye, kalan bölümde de kontrolü elden bırakmayarak mücadeleyi 95-72 kazandı.

Grup aşamasını kayıpsız geçti

Bu galibiyetle C Grubu'ndaki altı maçını da kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, grubunu namağlup lider tamamladı. İlk turda elde edilen galibiyetler ve puanlar ikinci tura taşınacağı için milliler önemli bir avantaj elde etti.

İkinci turda Türkiye'yi zorlu rakipler bekliyor. Ay-yıldızlı ekip, D Grubu'ndan gelen İtalya, Litvanya ve İzlanda ile iç saha ve deplasmanda karşı karşıya gelecek. Gruplarını ilk üç sırada tamamlayan takımlar ise 2027 FIBA Dünya Kupası bileti alacak.

Ergin Ataman için özel gece

İsviçre karşılaşması, A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman için de ayrı bir anlam taşıdı. Tecrübeli çalıştırıcı, ay-yıldızlı ekibin başındaki 100'üncü resmi maçına çıkarak kariyerinde önemli bir kilometre taşını geride bıraktı.

Malachi Flynn ilk resmi maçına çıktı

Ocak ayında Türk vatandaşlığına geçen ve Bahçeşehir Koleji forması giyen Malachi Flynn de A Milli Takım kariyerindeki ilk resmi maçına İsviçre karşısında çıktı. 28 yaşındaki oyun kurucu, performansıyla taraftarlardan alkış aldı.

Hedef Katar 2027

İlk turu namağlup tamamlayan 12 Dev Adam, ikinci turda da başarılı sonuçlar alarak 27 Ağustos-12 Eylül 2027 tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyor. Ay-yıldızlı ekip, sergilediği başarılı performansla turnuvanın iddialı takımları arasında yer alacağını bir kez daha gösterdi.