Hırvatistan'ı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükselen Portekiz, güçlü rakibi karşısında kazanarak yoluna devam etmeyi hedeflerken, İspanya ise favoriler arasında gösterildiği turnuvada bir engeli daha aşmak istiyor.

Portekiz - İspanya maçı ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turu mücadelesi 6 Temmuz 2026 Pazartesi günü oynanacak.

Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Hangi kanalda yayınlanacak?

Portekiz ile İspanya arasında oynanacak kritik mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii platformu üzerinden de canlı olarak izlenebilecek.

Muhtemel 11'ler

Portekiz:

Diogo Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neto, Neves, Bruno Fernandes, Vitinha, Leao, Cristiano Ronaldo.

İspanya:

Unai Simon, Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Lamine Yamal, Rodri, Dani Olmo, Pedri, Baena, Oyarzabal.

Gözler Cristiano Ronaldo'da

Son 32 turunda Hırvatistan filelerini havalandırarak Dünya Kupası eleme turlarındaki ilk golünü atan Cristiano Ronaldo, İspanya karşısında da Portekiz'in en büyük gol umudu olacak. Tecrübeli yıldızın liderliğinde sahaya çıkacak Portekiz, Roberto Martinez yönetiminde çeyrek finale yükselmeyi hedefliyor.

İspanya genç yıldızlarına güveniyor

Luis de la Fuente yönetimindeki İspanya ise Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo ve Rodri gibi yıldız isimlerin önderliğinde turnuvadaki iddiasını sürdürmek istiyor. Avrupa futbolunun iki güçlü temsilcisini karşı karşıya getirecek mücadelede yüksek tempo ve büyük heyecan bekleniyor.

Kazanan çeyrek finale yükselecek

2026 FIFA Dünya Kupası'nın en dikkat çeken son 16 turu eşleşmelerinden biri olarak gösterilen mücadelede kazanan takım adını çeyrek finale yazdıracak. Turnuvanın favorileri arasında yer alan iki ekibin karşılaşması, futbolseverlere unutulmaz bir gece yaşatmaya aday görünüyor.