Türkiye'nin farklı illerinden güçlü takımların mücadele ettiği organizasyonda başarılı bir grafik çizen Alanya Belediyespor, grup aşamalarından itibaren ortaya koyduğu etkili oyununu final müsabakasında da sürdürdü. Kritik karşılaşmalarda hata yapmayan Anna Değirmenci ile Adelia Akhmetova ikilisi, finaldeki başarılı performanslarıyla zirveye çıkarak Sinop Grand Slam Etabı'nın şampiyonu oldu.

Finalde üstün performans

Turnuva boyunca uyumlu oyunları, etkili servisleri ve savunmadaki başarılı performanslarıyla dikkat çeken Alanya Belediyesporlu sporcular, final müsabakasında da rakiplerine üstünlük kurarak organizasyonu altın madalya ile tamamladı.

Elde edilen şampiyonluk, hem sporcular hem de Alanya Belediyespor camiasında büyük sevinç yaşattı.

Kulüpten tebrik mesajı

Şampiyonluğun ardından Alanya Belediyespor Kulübü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda sporcularını kutladı.

Kulübün paylaşımında, "Sinop Grand Slam Etabı'nın şampiyonu Alanya Belediyespor! Anna Değirmenci ve Adelia Akhmetova'yı yürekten kutluyoruz." ifadelerine yer verildi.

Alanya'nın gururu oldular

Başarılı performanslarıyla turnuvaya damga vuran Anna Değirmenci ile Adelia Akhmetova, yalnızca şampiyonluk elde etmekle kalmadı, aynı zamanda ortaya koydukları mücadeleci oyunla izleyenlerden de tam not aldı.

Alanya Belediyespor'un son yıllarda plaj voleybolunda yakaladığı istikrarlı başarıların yeni bir halkası olan bu şampiyonluk, kulübün bu branştaki iddiasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Hedef yeni şampiyonluklar

Sinop'ta elde edilen önemli başarının ardından Alanya Belediyespor Kadın Plaj Voleybolu Takımı, sezonun kalan etaplarında da aynı başarıyı sürdürerek yeni kupalar kazanmayı hedefliyor. Kulüp, altyapıdan yetişen sporculara verdiği destek ve başarılı organizasyon yapısıyla Türk plaj voleybolunda adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sinop Grand Slam Etabı'nda kazanılan şampiyonluk, Alanya sporuna bir kupa daha kazandırırken, sporcuların gösterdiği performans ilçe spor camiasında da büyük gurur ve sevinçle karşılandı.(Mehmet TUNÇ)