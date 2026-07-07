Vali ile milletvekili arasında 'tayt' polemiği: Meclis'ten sosyal medyaya taşındı

MHP Alanya’da Türkdoğan’ın listesi belli oldu

Bunlar da ilginizi çekebilir

Emekli ve memurların Temmuz zam hesabı değişti: İşte yeni hesaplama

Olayla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Soruşturma kapsamında çalışma başlatan Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kimliği Ö.K. (50) olarak açıklanan şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı.

Edinilen bilgilere göre olay, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Bir kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerdiği öne sürülen ifadeler kullandığı yönündeki ihbar üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.

Alanya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında işlem başlatılan şüpheli tutuklandı.

Corendon Alanyaspor kadın futbol takımı Play-Off'a çeyrek finalde veda etti

Bu bağlantı sizi https://www.yenialanya.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.