Alanya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla hakkında işlem başlatılan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgilere göre olay, Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. Bir kişinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerdiği öne sürülen ifadeler kullandığı yönündeki ihbar üzerine Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı.
Jandarma kısa sürede yakaladı
Soruşturma kapsamında çalışma başlatan Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kimliği Ö.K. (50) olarak açıklanan şüpheliyi tespit ederek gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Ö.K., nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
Mahkeme tutuklama kararı verdi
Hakimlik, şüpheli hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlaması kapsamında tutuklama kararı verdi. Ö.K., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.