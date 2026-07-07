Avrupa'nın farklı ülkelerinden yaklaşık 200 genç sporcunun katıldığı organizasyon, hem yüksek mücadele seviyesi hem de centilmence geçen karşılaşmalarıyla büyük beğeni topladı. Dört gün boyunca süren şampiyona, sporun birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koyarken, Alanya'nın uluslararası spor turizmindeki önemli konumunu da pekiştirdi.

Erkeklerde Avrupa şampiyonu Türkiye

Şampiyonanın sonunda Türkiye U16 Erkek Milli Takımı gösterdiği başarılı performansla Avrupa şampiyonluğunu elde ederek büyük gurur yaşattı. Turnuva boyunca etkili bir oyun ortaya koyan ay-yıldızlı ekip, rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye U16 Kız Milli Takımı ise organizasyonu üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı. Milli takımın elde ettiği derece, Türk hokeyinin altyapıdaki gelişimini ve geleceğe yönelik umut veren performansını bir kez daha ortaya koydu.

Şehriban Sezer gol kraliçesi oldu

Turnuvanın bireysel ödüllerinde de milli sporcular önemli başarılara imza attı. Türkiye U16 Kız Milli Takımı'nın başarılı oyuncularından Şehriban Sezer, attığı 16 golle organizasyonun gol kraliçesi olmayı başardı.

Başarılı performansıyla turnuvaya damga vuran genç sporcu, attığı goller ve etkili oyunuyla Avrupa'nın dikkat çeken isimlerinden biri olurken, Türk hokeyinin gelecek vadeden yıldızları arasında gösterildi.

Spor turizmine önemli katkı

Yaklaşık 200 sporcu, teknik ekipler ve ailelerin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyon, Alanya'nın spor turizmine de önemli katkı sağladı. Şampiyona süresince kente gelen kafileler, hem müsabakalar hem de Alanya'nın doğal ve tarihi güzelliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Uluslararası standartlardaki Avsallar Hokey Sahası'nda sorunsuz şekilde tamamlanan organizasyon, Alanya'nın büyük spor organizasyonlarına ev sahipliği yapabilecek altyapıya sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.

Alanya'nın spor kenti kimliği güçleniyor

Son yıllarda ulusal ve uluslararası birçok spor organizasyonuna ev sahipliği yapan Alanya, hokey başta olmak üzere farklı branşlarda düzenlenen turnuvalarla spor turizmindeki marka değerini artırmayı sürdürüyor. EuroHockey 5s U16 Avrupa Şampiyonası'nın başarıyla tamamlanması da kentin "spor şehri" kimliğine önemli katkı sağladı.

Genç sporcuların centilmence mücadele ettiği organizasyon, hem elde edilen sportif başarılar hem de kusursuz organizasyonuyla katılımcılardan tam not alırken, Alanya'nın gelecekte de uluslararası spor etkinliklerinin önemli adreslerinden biri olacağını bir kez daha ortaya koydu.