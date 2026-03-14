Kıbrıs Barış Harekatı sırasında henüz 2 yaşındayken Rumların enkaz altında bıraktığı Münevver Mertsoylu Aydın, Türk askerinin müdahalesiyle hayata tutundu. Yıllar sonra doktor olan Aydın, o gün yaşadığı kurtuluşun kendisinde bıraktığı izleri mesleğine taşıdı.

VEFA BORCU MESLEĞE DÖNÜŞTÜ

Türk askerinin enkazdan çıkardığı küçük çocuğun bugün bir hekim olarak görev yapması, hikayeyi sadece kişisel bir kurtuluş olmaktan çıkarıp toplumsal bir hafızaya dönüştürüyor. Dr. Münevver Mertsoylu Aydın, kendisini yaşama bağlayan askere duyduğu vefa duygusunu Türkiye’de hastalara hizmet vererek göstermeyi sürdürüyor.

ALANYA’DA DA YAKINDAN İZLENEN İNSAN HİKAYESİ

Kıbrıs’ta yaşananların izleri yıllar geçse de gündemdeki yerini korurken, Aydın’ın yaşam öyküsü Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Alanya’da da dikkat çeken bir örnek olarak öne çıkıyor. Doktor Aydın’ın anlattığı bu süreç, savaşın ve çatışmanın gölgesinde kalan bir çocuğun, yıllar sonra insanlara şifa dağıtan bir hekime dönüşmesini gözler önüne seriyor.