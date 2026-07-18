İstanbul'da toplu taşıma ve taksi ücretlerine uygulanan yüzde 10 oranındaki zammın ardından gözler taksimetre güncelleme işlemlerine çevrildi. Aktarılan bilgilere göre, 20 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak yeni tarife öncesi taksici esnafı, cihazlarını ayarlatmak için sıraya girmeye başladı. Bu sürecin esnaf açısından yaklaşık yarım günlük iş kaybına neden olması bekleniyor.

TAKSİMETRE GÜNCELLEME ÜCRETLERİ NE KADAR?

Taksimetre ayarı yapan kurumlar, yeni dönem için fiyatlarını belirledi. Cihazların güncellenmesi ortalama 2 bin 500 liraya mal olurken, internet bağlantılı sistemlerde uzaktan ayar işlemi 2 bin 950 lira tutuyor. Cihazı yıpranmış veya eskimiş olan taksiciler ise, tarifesi önceden yüklenmiş sıfır ve mühürlü taksimetreleri 4 bin 500 lira karşılığında satın alabiliyor. Bu güncellemelerin taksimetre şirketleri için kısa süre içinde 53 milyon lirayı aşan bir ekonomik hacim yaratacağı ifade ediliyor.

AYAR MALİYETİNİ KİM KARŞILIYOR?

Taksi işletmeciliğindeki yapısal durum, bu tür maliyetlerin kimin cebinden çıktığı sorusunu gündeme getiriyor. Plaka sahipleri, aracı bizzat işletmedikleri durumlarda güncelleme masraflarına karışmıyor. Kiralama yöntemleriyle çalışan sistemde, ayar ücreti doğrudan aracı kiralayan şoför tarafından ödeniyor. Sistemin güvencesiz yapısı nedeniyle, plakanın geri alınması halinde kiracının ödediği tarife güncelleme bedelini geri alma hakkı bulunmuyor.

YENİ TAKSİ TARİFELERİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

20 Temmuz 2026 itibarıyla uygulanacak yeni tarifeler araç segmentlerine göre farklılık gösteriyor. C segmenti sarı taksilerde açılış ücreti 71,94 Türk Lirası, kilometre başı ücret 47,92 Türk Lirası ve indi-bindi bedeli 230 Türk Lirası olarak belirlendi. D segmenti turkuaz taksilerde ise açılış 82,73 Türk Lirası, kilometre 55,10 Türk Lirası ve indi-bindi 265 Türk Lirası oldu.

Geniş hacimli 8+1 sarı siyah taksilerde açılış 93,52 Türk Lirası, kilometre 62,69 Türk Lirası ve indi-bindi 300 Türk Lirası şeklinde uygulanacak. Siyah lüks taksilerde ise açılış bedeli 122,30 Türk Lirası, kilometre ücreti 81,46 Türk Lirası ve indi-bindi tutarı 400 Türk Lirası seviyesine yükseldi.