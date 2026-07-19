Yangın, saat 02.30 sıralarında Güzelyurt Mahallesi Fatih Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı bir otelin çamaşırhane bölümünde çıktı. Edinilen bilgilere göre, çamaşırhanede bulunan malzemelerin henüz bilinmeyen nedenle alev almasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Yangın sırasında oluşan yoğun duman, merdiven boşluğunu ve kat koridorlarını tamamen kapladı. Duman nedeniyle odalarından çıkamayan otel müşterileri büyük panik yaşarken, bazıları balkonlara, bazıları ise teras bölümüne çıkarak yardım bekledi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri bir yandan alevleri kontrol altına almak için çalışma yürütürken, diğer yandan üst katlarda mahsur kalan müşterileri kurtarmak için merdivenli araç kullandı.

Mahsur kalanlar tek tek kurtarıldı

İtfaiye ekipleri, balkon ve terasta bekleyen müşterileri güvenli şekilde aşağı indirerek olası bir faciayı önledi. Kurtarma çalışmaları sırasında büyük panik yaşayan otel sakinleri, ekiplerin koordineli müdahalesi sayesinde kısa sürede tahliye edildi.

Yangında dumandan etkilenen 1 kişi ise olay yerinde hazır bekletilen ambulansta sağlık ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın bir saatte söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren yoğun çalışmasının ardından yangın tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Binada biriken dumanın tahliye edilmesi için havalandırma çalışması yapılırken, güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından otel müşterilerinin yeniden odalarına dönmelerine izin verildi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.