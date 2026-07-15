Almanya merkezli içecek üreticisi Raffelberger Mineralbrunnen GmbH, rutin kalite kontrolleri sırasında tespit edilen bakteriyel kirlilik sebebiyle bazı maden suyu ürünlerini piyasadan çekme kararı aldığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamaya göre, geri çağırma işlemi 0,75 litrelik Raffelberger Medium ve 0,7 litrelik Raffelberger Klassik serilerini kapsıyor.

Üretici firma, olası sağlık risklerine karşı müşterilerini uyararak söz konusu şişelerdeki suyun kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini bildirdi. Kirliliğe yol açan bakterinin türü veya ürünlerin hangi dağıtım kanallarına gönderildiğine dair detaylı bir bilgi ise henüz paylaşılmadı.

RİSKLİ ÜRÜNLER VE TÜKETİM TARİHLERİ

Geri çağırma işlemi, belirli Tavsiye Edilen Tüketim Tarihi (TETT) etiketine sahip ürün gruplarıyla sınırlandırıldı. Raffelberger Medium (12×0,75 litre) serisinde 09.06.2028, 10.06.2028, 17.06.2028, 18.06.2028, 23.06.2028, 25.06.2028, 27.06.2028 ve 30.06.2028 tarihli ürünler risk taşıyor. Raffelberger Klassik (12×0,70 litre) serisinde ise yalnızca 16.06.2028 tarihli şişeler toplatılıyor. Tüketiciler, bu tarih bilgisini şişelerin ön gövde etiketinin sağ alt köşesinde bulabiliyor.

TÜRKİYE'DEKİ TÜKETİCİLER NE YAPMALI?

Söz konusu markanın ürünleri Türkiye pazarında doğrudan yaygın market raflarında bulunmasa da, ithal gıda satan özel işletmelerde veya çevrimiçi alışveriş platformlarında yer alabiliyor. Bu tür ithal ürünleri satın alan tüketicilerin, ellerindeki şişelerin etiketlerini kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Riskli tarihlere sahip ürünleri e-ticaret sitelerinden veya ithal ürün marketlerinden temin eden kişilerin, ürünleri tüketmeden doğrudan satıcı firmayla iletişime geçerek iade sürecini başlatması tavsiye ediliyor.