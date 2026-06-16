Amerika Birleşik Devletleri'nde katıldığı ödül töreninde açılış performansı sergileyen 19 yaşındaki Türk müzisyen Su Yavuz, uluslararası başarısının ardından Türkiye'deki ilk konserini Antalya'da vermeye hazırlanıyor. Edinilen bilgilere göre, kendi düzenlemelerinden oluşan performansında iki farklı piyano çalan ve vokal yeteneğini sergileyen genç sanatçı, Grammy ödüllü Victoria Monet'in de bulunduğu etkinlikte uluslararası müzik çevrelerinin dikkatini çekti.

DİJİTAL PLATFORMLARDA 30 MİLYON DİNLENME

Müzik eğitimine henüz 10 yaşındayken Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başlayan Yavuz, akademik kariyerine saygın kurumlardan Berklee College of Music'te devam ediyor. Caz, R&B, hip-hop, funk, pop ve klasik müzik gibi geniş bir yelpazede eserler üreten genç yeteneğin dijital mecralardaki performansları bugüne kadar 30 milyonu aşkın izlenme sayısına ulaştı. Aktarılan detaylara göre, bu çalışmalar Lenny Kravitz, Questlove, David Foster, Jon Batiste, Rick Beato, Robert Glasper, Randy Jackson ve Anderson Paak gibi dünya yıldızlarının da radarına girdi.

ANTALYA İÇİN ÖNEMLİ KÜLTÜR SANAT BULUŞMASI

Küresel çapta elde ettiği bu ivmenin ardından sanatçının Türkiye'deki ilk durağı Akdeniz bölgesi olacak. Yavuz, Berklee'de birlikte çalıştığı müzisyen arkadaşları Chase Behar ve Angel L. Ruiz ile kurdukları SU Trio projesiyle 18 Haziran tarihinde 9'uncu Antalya Akra Caz Festivali sahnesinde yer alacak.

Bölgenin kültür turizmine ve sanat yaşamına önemli katkı sağlayan festival kapsamındaki Akra Genç Caz etkinliği, uluslararası arenada kendini kanıtlamış genç bir yeteneğin Türkiye prömiyerine ev sahipliği yapmış olacak. Bu konserin, hem yerel sanatseverler hem de şehri ziyaret eden müzik tutkunları tarafından yakından takip edilmesi bekleniyor.