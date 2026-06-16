IKEA, mutfaklarda yaygın olarak kullanılan iki ürünü için güvenlik standartlarını ihlal ettiği gerekçesiyle acil toplatma kararı aldı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, Ürün Güvenliği ve Standartları Ofisi (OPSS) tarafından yapılan uyarıda, IKEA 365+ VÄRDEFULL sarımsak ezeceği ve IKEA 365+ HJÄLTE spatulasının ciddi sağlık riskleri barındırdığı bildirildi. Şirket, tüketicilerin bu ürünleri kullanmayı derhal bırakmasını talep etti.

SARIMSAK EZECEĞİNDE METAL PARÇA TEHLİKESİ

Geri çağırma listesine alınan IKEA 365+ VÄRDEFULL sarımsak ezeceğinin, kullanım esnasında gövdesinden küçük metal parçalar kopardığı belirlendi. Uzmanlar, gıdaya karışan bu mikro metal parçacıkların yutulması durumunda iç organlarda fiziksel yaralanmalara neden olabileceğini açıkladı. Bu riskli ürünlerin 201.521.58 koduna sahip olduğu ve Mart 2024 ile Mayıs 2025 tarihleri arasında üretilen 2411-2522 tarih damgalı serileri kapsadığı belirtildi.

SPATULADA KİMYASAL MADDE SINIRI AŞILDI

Toplatılan ikinci ürün olan IKEA 365+ HJÄLTE karıştırma spatulasında ise kimyasal migrasyon tespit edildi. Siyah plastik mutfak eşyalarına dayanıklılık katan Primer Aromatik Aminler (PAA) adlı maddenin, sıcak gıdalarla temas ettiğinde yasal sınırların üzerinde yemeğe geçtiği saptandı. Uzun vadeli kullanımda sağlık sorunlarına yol açabilen bu spatulaların, Kasım 2024 sonrasında üretilen 401.494.62 kodlu ve 2445 tarih damgalı seriler olduğu duyuruldu.

İADE İŞLEMİ NASIL YAPILACAK?

IKEA, riskli serilere sahip olan tüketicilerin ürünleri en yakın mağazaya getirerek koşulsuz iade edebileceğini açıkladı. Tüketicilerin ürünlerin alt veya sap kısımlarında yer alan dört veya sekiz haneli ürün kodları ile tarih damgalarını kontrol etmeleri tavsiye ediliyor. İade işlemleri için fatura veya fiş ibraz etme zorunluluğu bulunmuyor. Tarih damgası silinmiş veya okunamayan ürünler de tam ücret iadesi kapsamında kabul ediliyor.