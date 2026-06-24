Colorado, Minnesota ve New York gibi ABD eyaletlerinde, kafalarında siyah ve sert urlar bulunan tavşanlara ait görüntüler kamuoyuna yansıdı. Uzmanların aktardığına göre, mitolojik efsanelere de konu olan bu durumun temelinde Shope Papilloma Virüsü (SPV) yer alıyor. Hastalık, tavşanların yüz ve kulak bölgelerinde aşırı keratin birikimine neden olarak boynuz benzeri yapılar oluşturuyor.

VİRÜS NASIL BULAŞIYOR VE KİMLERİ ETKİLİYOR?

Yaban hayatı araştırmacılarının bildirdiğine göre, 1930'lu yıllardan bu yana bilinen SPV, doğrudan temastan ziyade kene, pire ve sivrisinek gibi kan emici parazitler aracılığıyla yayılım gösteriyor. Görüntülerin endişe yaratmasına rağmen, virüsün insanlara, kedilere veya köpeklere bulaştığına dair herhangi bir bilimsel kayıt bulunmuyor. Yabani tavşanlar bu hastalığı çoğunlukla hafif atlatırken, evcil türlerde söz konusu urlar hızla kötü huylu tümörlere dönüşebiliyor.

EVCİL TAVŞANLARI KORUMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Veteriner hekimlerin genel uyarıları doğrultusunda, özellikle açık alanda beslenen evcil tavşanların dış parazit uygulamalarının düzenli yapılması büyük önem taşıyor. Yaşam alanlarında sineklik kullanılması ve evcil hayvanların kan emici böceklerden uzak tutulması, enfeksiyon riskini en aza indiren temel korunma yöntemleri arasında sıralanıyor.

SPV'NİN TIP TARİHİNDEKİ YERİ NEDİR?

Hastalığın tıp literatüründeki yeri ise oldukça dikkat çekici bir geçmişe dayanıyor. Hayvanlarda kansere yol açtığı kanıtlanan ilk DNA virüsü olan SPV, bilim insanlarının virüs-kanser ilişkisini çözmesinde kilit bir rol oynadı. Bu tavşanlar üzerinde yapılan incelemeler, günümüzde rahim ağzı kanserini önlemede kullanılan HPV aşısının geliştirilmesine doğrudan katkı sağladı.