Yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS tarafından hazırlanan 2027

Dünya Üniversite Sıralamaları yayımlandı. Akademik itibar, işveren değerlendirmeleri, araştırma çıktıları ve uluslararası görünürlük kriterlerine göre hazırlanan listede, Türkiye'deki üniversitelerin güncel konumları netleşti.

Açıklanan verilere göre, Türkiye'nin en iyi üniversitesi konumunda bulunan Koç Üniversitesi zirvedeki yerini devretti. Yeni sıralamada Türkiye'nin lider üniversitesi değişirken, genel listede çeşitli dalgalanmalar yaşandı.

TÜRKİYE'DEN LİSTEYE GİREN BAZI KURUMLAR

Paylaşılan sıralama detaylarında çeşitli Türk üniversitelerinin dünya genelindeki sıraları belli oldu. Buna göre Yıldız Teknik Üniversitesi 634'üncü sırada yer aldı. Ankara Üniversitesi 731 ile 740 bandında kendine yer bulurken, Gebze Teknik Üniversitesi ise 851 ile 900 bandında sıralandı.

QS SIRALAMASI NEDEN ÖNEMLİ?

Küresel çapta kabul gören QS sıralamaları, özellikle uluslararası akademik işbirlikleri ve mezunların istihdam edilebilirliği açısından temel bir gösterge kabul ediliyor. Kurumların araştırma bütçeleri ve küresel tanınırlıkları üzerinde doğrudan etkisi bulunan bu listeler, yükseköğretim stratejilerinin belirlenmesinde rol oynuyor.