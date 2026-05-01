Türkiye genelinde 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü çeşitli etkinliklerle kutlanırken, İstanbul'da izinsiz gösteri düzenlemek isteyen gruplara polis müdahale etti. İstanbul Valiliği'nin açıkladığı verilere göre, alınan tedbirlere uymayarak Taksim'e yürümek isteyen 575 kişi gözaltına alındı. Yurt genelindeki resmi kutlamalar ise sendikaların ve vatandaşların katılımıyla coşkulu anlara sahne oldu.

İstanbul'da valilik tarafından Kadıköy Rıhtım Meydanı ve Kartal Meydanı kutlamalar için tahsis edildi. DİSK, KESK, TMMOB ve TTB gibi kuruluşlar Kadıköy'de bir araya geldi. Ancak Beşiktaş Barbaros Bulvarı ve Şişli Mecidiyeköy üzerinden Taksim'e çıkmak isteyen gruplarla güvenlik güçleri arasında arbede yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, kent genelindeki tedbirleri 35 bin kamerayla anlık olarak takip ettiğini bildirdi.

İSTANBUL VALİLİĞİ VE SENDİKALARDAN AÇIKLAMALAR

İstanbul Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, saat 18.00 itibarıyla 575 kişinin gözaltına alındığı ve emniyetteki işlemlerinin sürdüğü aktarıldı. Öte yandan TÜRK-İŞ üyeleri, Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

TÜRK-İŞ

Genel Başkan Yardımcısı Nazmi Irgat burada yaptığı basın açıklamasında, kamuda çalışan işçilerin eşit haklara kavuşması gerektiğini vurguladı. Emeğin değersizleştiği ve geçim şartlarının ağırlaştığı bir dönemde umudu büyütmek için alanlarda olduklarını ifade eden Irgat, engelli istihdamındaki eksikliklere ve artan genç işsizliğine de dikkat çekti.

ANTALYA'DAKİ KUTLAMALAR VE ALANYA'YA YANSIMALARI

Antalya'daki 1 Mayıs etkinlikleri, Güllük Caddesi'nden başlayıp Cumhuriyet Meydanı'na kadar süren yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşle gerçekleştirildi. Yürüyüşe katılan bazı vatandaşların Filistin bayrakları taşıdığı ve sloganlar attığı görüldü. Alanya ve çevresindeki turizm ile tarım işçileri de Antalya merkezli bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Sendikaların güvenceli çalışma koşulları ve eşit hak talepleri, turizm sezonunun hareketlendiği Alanya bölgesindeki istihdam dinamikleri açısından kamuoyu ilgisi taşıyor.

Adana, İzmir, Ankara, Bolu ve Kars gibi birçok ilde de sendikalar ve sivil toplum kuruluşları öncülüğünde geniş katılımlı yürüyüşler düzenlendi. İzmir'de Gündoğdu Meydanı, Adana'da Uğur Mumcu Meydanı ve Ankara'da Tandoğan Meydanı kutlamaların merkezi oldu. Vatandaşlar, davul zurna eşliğinde halaylar çekerek Emek ve Dayanışma Günü'nü tamamladı.