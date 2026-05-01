Kayseri'nin Tomarza ilçesine bağlı Dadaloğlu Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana gelen olayda, Dinçer B. ile eşi Demet B. arasında çıkan tartışma ölümle sonuçlandı. Ulusal haber kaynaklarının aktardığına göre, sebebi henüz bilinmeyen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Dinçer B., yanındaki tabancayla eşine ateş ettikten sonra aynı silahla kendi hayatına son verdi.

SİLAH SESLERİ ÜZERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların silah seslerini duyarak durumu yetkililere bildirmesi üzerine, bölgeye hızla jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık personelinin olay yerinde yaptığı ilk incelemeye göre, Dinçer B. ve Demet B.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Dört çocuk sahibi oldukları öğrenilen çiftin cenazeleri, otopsi işlemleri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

AİLE İÇİ ŞİDDET VAKALARI DİKKAT ÇEKİYOR

Ülke genelinde basına yansıyan bu tür aile içi şiddet ve cinayet vakaları, olası sosyal yansımaları nedeniyle Alanya kamuoyunda da hassasiyetle yakından takip ediliyor. Uzmanlar, bireysel silahlanma ve kriz anlarındaki öfke kontrolü sorunlarının bu tarz trajik sonuçlara zemin hazırladığına dikkat çekiyor.

Yaşanan olayın ardından jandarma ekipleri tarafından başlatılan adli soruşturma devam ediyor. Kolluk kuvvetleri, olayın ardındaki kesin nedeni aydınlatmak için delil toplama ve ifade alma çalışmalarını sürdürüyor.