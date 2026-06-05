Ankara'da hakim karşısına çıkan gazeteci İsmail Arı hakkında tahliye kararı verildi. Ramazan Bayramı tatili için gittiği Tokat'ta 22 Mart tarihinde gözaltına alınan ve savcılık sorgusu yapılmadan tutuklanan Arı, 75 günlük tutukluluğun ardından ilk duruşmasına çıktı.

Duruşmada, "yanıltıcı bilgiyi yayma" ve "gizliliğin ihlali" suçlamalarıyla toplam 8 yıla kadar hapsi istenen Arı'nın savunması alındı. Mahkemeden aktarılan bilgilere göre, savcılık makamı sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti. Ancak mahkeme başkanı, avukatların itirazlarını değerlendirerek tahliye yönünde hüküm kurdu.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Savunmasında gazetecilik faaliyetlerinin engellendiğini belirten Arı, Cumhurbaşkanlığı basın kartı sahibi olduğunu hatırlattı. Sadece 58 satırlık bir iddianame ile kapasitesinin çok üzerinde bir koğuşta yerde yattığını ifade eden Arı, tutuklanmasına gerekçe gösterilen haberlerinin arkasında durduğunu vurguladı. Anayasa'nın basın hürriyeti ilkesine atıf yapan gazeteci, beraatini talep etti.

TCK 217/A KAPSAMINDAKİ YARGILAMA NASIL İŞLİYOR?

İsmail Arı'nın reddettiği Türk Ceza Kanunu'nun 217/A maddesi, kamuoyunda dezenformasyon düzenlemesi olarak biliniyor. İlgili madde, gerçeğe aykırı bir bilgiyi kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimselere bir ila üç yıl arasında hapis cezası öngörüyor. Arı'nın davasına gizliliğin ihlali suçlamasının da eklenmesiyle istenen ceza süresi artarken, yargılama sürecinin bundan sonraki aşamada tutuksuz olarak devam etmesi bekleniyor.