Antalya'da termometrelerin 35 dereceyi göstermesiyle birlikte şehir içi toplu taşıma hizmetlerine yönelik tepkiler ivme kazandı. Vatandaşlar, özellikle günün en sıcak saatlerinde belediye otobüslerinde klimaların çalıştırılmadığını, sefer saatlerine uyulmadığını ve şoförlerin kaba tutum sergilediğini iddia ediyor. Çevrimiçi tüketici platformlarına yansıyan verilere göre, yolcular yaşadıkları mağduriyetleri kayıt altına alarak yetkililerden çözüm bekliyor.

KLİMA SORUNU VE BUNALTICI YOLCULUK

Şikayet platformlarına aktarılan bilgilere göre, özellikle 13A ve Varsak hatlarında klimaların kapalı tutulması büyük tepki çekiyor. Yolcular, 25 Haziran 2026 günü saat 16.40 sularında 07 AU plakalı otobüste hava 30 dereceyken klimanın açılmadığını belirtti. Benzer şekilde, Yüzüncü Yıl güzergahını kullanan 07 au 0319 plakalı mavi otobüslerde de camların açık, klimaların ise sürekli arızalı olduğu öne sürüldü.

GECİKEN SEFERLER VE GÜZERGAH İHLALLERİ

Yolcuların bir diğer odak noktası ise zaman çizelgelerine uyulmaması oldu. VS18 hattını kullanmak için saat 14.10'da Kepez Süleyman Demirel 15 durağında bekleyen bir vatandaş, aracın duraktan bilgi vermeden geçtiğini bildirdi. Ayrıca 22.06.2026 tarihinde saat 08.40 civarında 113 numaralı hattın Kepez Menderes durağında yolcu almadan farklı bir güzergahtan ilerlediği ifade edildi. İddiaya göre, durumu bildirmek isteyen yolcunun talebi görevli A**** Hanım tarafından reddedildi.

ŞOFÖR TUTUMLARI TEPKİ TOPLUYOR

Ulaşım ağındaki teknik sorunların yanı sıra, sürücülerin iletişim biçimi de eleştiri konusu oldu. 06.07.2026 tarihinde saat 14.30 civarında Markantalya durağından LC07A numaralı hatta binen bir yolcu, güzergah hakkında soru sorduğu esnada şoför tarafından saygısız bir üslupla terslendiğini ve kendisine bağırıldığını iddia etti.

ŞİKAYETLER İÇİN RESMİ KANALLAR NELER?

Toplu taşıma kullanıcıları sorunlarını sıklıkla üçüncü taraf internet siteleri üzerinden dile getirse de, şikayetlerin doğrudan çözümü için resmi kanalların kullanılması süreci hızlandırıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ulaşım ağı içerisindeki aksaklıklar, araç plakası, hat numarası, tarih ve saat bilgileriyle doğrudan 153 ABİM (Antalya Büyükşehir Belediyesi İletişim Merkezi) hattına bildirilebiliyor. Bu sistem üzerinden oluşturulan kayıtlar, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı tarafından resmi olarak incelenerek denetim ve yaptırım sürecine dahil ediliyor.