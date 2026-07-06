Gastroenteroloji uzmanlarının aktardığı bilgilere göre, klozette gereğinden fazla vakit geçirmek bağırsak sağlığı ve anatomik yapı üzerinde ciddi zararlara yol açıyor. Günlük yaşantıda zararsız gibi görünen tuvalette uzun süre oturma alışkanlığının, özellikle hemoroid riskini belirgin şekilde artırdığı ifade ediliyor.

Sağlıklı bir sindirim sistemi işleyişi için uzmanlar, tuvalette geçirilen ideal sürenin 3 ile 5 dakika arasında olması gerektiğini belirtiyor. Oturduktan sonraki ilk 5 dakika içinde dışkılama gerçekleşmiyorsa, kişinin kendini zorlamaması ve doğal ihtiyacın tekrar oluşmasını beklemesi tavsiye ediliyor. Sürenin 10 dakikayı aşması durumunda ise pelvik taban kaslarına binen baskı nedeniyle çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor.

TELEFON KULLANIMI RİSKİ ARTIRIYOR

Tuvalette geçirilen sürenin farkında olmadan uzamasındaki en temel etkenin akıllı telefon kullanımı olduğu vurgulanıyor. İçeriye telefon veya kitapla girilmesi, kişinin zaman algısını kaybetmesine ve klozette gereksiz yere uzun süre oturmasına neden oluyor. Uzmanlar, bu durumun sürekli ıkınma ile birleştiğinde vücudun anatomik yapısına zarar verdiğini bildiriyor.

DOĞRU OTURMA POZİSYONU NASIL OLMALI?

Bağırsakları rahatlatmak ve dışkılamayı kolaylaştırmak için uzmanlar, klozette otururken ayakların altına küçük bir tabure yerleştirilmesini öneriyor. Bu şekilde sağlanan çömelme pozisyonu, rektum üzerindeki baskıyı hafifleterek bağırsak açısını anatomik olarak en uygun hale getiriyor ve daha sağlıklı bir boşaltım süreci sağlıyor.