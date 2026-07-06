Haftanın merakla beklenen çekilişinde, onlarca talihli büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için biletlerini kontrol etmeye başladı. Çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte kazandıran numaralar Milli Piyango Online'ın resmi platformlarında da yayımlandı.

İşte kazandıran numaralar

6 Temmuz 2026 tarihli On Numara çekilişinde çıkan şanslı numaralar şu şekilde sıralandı:

6 – 12 – 17 – 20 – 24 – 26 – 29 – 30 – 31 – 33 – 37 – 40 – 46 – 48 – 51 – 53 – 55 – 56 – 57 – 59 – 72 – 76

Büyük ikramiye 3,3 milyon TL'yi aştı

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiye 3.379.483 TL olarak açıklandı. İkramiye kazanıp kazanmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, kuponlarını Milli Piyango'nun resmi internet sitesi, mobil uygulaması ve yetkili bayiler aracılığıyla sorgulayabiliyor.

İkramiye tutarı doğru tahmin sayısına göre değişiyor

On Numara oyununda ikramiye miktarı, kupondaki doğru tahmin edilen sayı adedine göre farklılık gösteriyor. Büyük ikramiyenin yanı sıra farklı kategorilerde de kazananlar ödüllerini almaya hak kazanıyor.

Bir sonraki On Numara çekilişi için geri sayım başlarken, milyonlarca şans oyunu tutkunu yeni çekilişte büyük ikramiyenin sahibi olabilmek için yeniden şansını deneyecek.