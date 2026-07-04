İstanbul Beylikdüzü'ne bağlı Yakuplu Mahallesi'nde devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında tehlikeli bir iş kazası yaşandı. Sabah gazetesinin aktardığı habere göre, bir sitenin yıkımını gerçekleştiren kepçe operatörü, dikkatsizlik sonucu bitişikte bulunan apartmana ağır hasar verdi.

Yıkım ekibi, olayın ardından daire sahibi Rezan Yalçın'a ulaşarak banyosunda yalnızca ufak bir kiremit kırığı oluştuğunu bildirdi. Durumu kontrol etmek için evine gelen Yalçın, banyo duvarının tamamen ortadan kalktığını ve alanın dışarıdan görünür hale geldiğini tespit etti. Olay sırasında evde kimsenin bulunmaması olası bir yaralanmayı önledi.

'BİR KİREMİT KIRILDI' DEDİLER

Yaşanan mağduriyetin ardından açıklama yapan ev sahibi Rezan Yalçın, yıkım işleminin öğleden sonra saat 14.00 sıralarında başladığını belirtti. Kendisine telefonla verilen eksik bilgiye dikkat çeken Yalçın, eve ulaştığında banyonun tamamen kullanılamaz halde olduğunu ifade etti. Zararın ilgili firma tarafından karşılanacağı sözünü aldıklarını belirten ev sahibi, olay anında evcil hayvanlarının ve kendisinin evde olmamasının tek tesellileri olduğunu vurguladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDE YIKIM GÜVENLİĞİ NASIL SAĞLANMALI?

Şehir merkezlerinde bitişik nizam yapıların yıkımı sırasında çevre binaların güvenliğini sağlamak, ilgili yönetmeliklere göre müteahhit firmaların birincil sorumlulukları arasında yer alıyor. Uzmanlar, özellikle eski yapı stokunun yenilendiği dar alanlarda, klasik iş makineleri yerine daha hassas kırım yapabilen teknolojik ekipmanların kullanılması gerektiği konusunda uyarıyor. Meydana gelen bu tür maddi hasarlı kazalarda, zarar gören mülk sahiplerinin yasal haklarını korumak adına derhal resmi hasar tespiti yaptırması büyük önem taşıyor.