Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT

Genel Müdürlüğü, Konyaaltı ilçesinde kış aylarında yaşanabilecek taşkın riskini ve yazın artan sivrisinek şikayetlerini önlemek için kapsamlı bir altyapı temizliği başlattı. Çalışmalar kapsamında yağmur suyu kanalları ve dereler atıklardan arındırılıyor.

Özellikle yoğun yağış alan dönemlerde suların denize güvenle tahliye edilmesini sağlayan açık kanallar, iş makineleri ve budama ekiplerinin müdahalesiyle temizleniyor. Kanallarda biriken ot, sazlık, ağaç dalı ve katı atıkların toplanmasıyla, bölgede oluşabilecek kötü koku ve haşere üremesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

ARI DERESİ'NDE 7 PERSONEL İLE MÜDAHALE

ASAT

Kanal ve Dere Temizlik Sorumlusu Volkan Daldal'ın bildirdiğine göre, Gürsu Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve halk arasında Arı Deresi olarak bilinen noktada yoğun bir mesai harcanıyor. Daha önce Uncalı ve Uluç mahallelerinde de benzer işlemlerin tamamlandığını aktaran Daldal, vatandaşların konforlu bir yaşam sürmesi için periyodik bakımların sürdüğünü ifade etti. Sahadaki operasyonun 2 iş makinesi ve 7 personelin katılımıyla titizlikle yürütüldüğü açıklandı.

PERİYODİK KANAL TEMİZLİĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Şehir içi açık drenaj kanallarında su akışını yavaşlatan bitki örtüsü ve katı atıklar, durgun su birikintileri yaratarak sivrisinek larvaları için ideal üreme alanları oluşturuyor. Bu alanların sıcak aylar öncesinde düzenli olarak temizlenmesi, hem halk sağlığını tehdit eden vektörel hastalıkların yayılmasını engelliyor hem de ani su baskınlarında tahliye sisteminin tam kapasite çalışmasını güvence altına alıyor.

Çalışmaların mahalleleri için taşıdığı öneme değinen Gürsu Mahalle Muhtarı Özlem Saday, aşırı yağışlar sebebiyle deredeki otların hızla büyüdüğünü ve su akışını bozduğunu belirtti. Bölgede bu yıl ikinci kez detaylı bir temizlik yapıldığını vurgulayan Saday, taleplerine hızlı yanıt veren belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti.