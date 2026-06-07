Çekiliş, pazar günü saat 20.00'de noter huzurunda gerçekleştirildi. Sonuçların açıklanmasının ardından vatandaşlar, kuponlarına isabet eden ikramiyeleri sorgulamaya başladı.

Şans Topu sonuçlarına göre 5+1 bilen çıkmadığı için 3.034.707,59 TL tutarındaki büyük ikramiye devretti. Çekilişte 5 bilen 9 kişi ise kişi başı 20.720,60 TL ikramiye kazandı.

Milli Piyango Online üzerinden yapılan sorgulamalarla oyuncular kuponlarını kontrol ederek ikramiye durumlarını öğrenebiliyor. Sonuçlar ayrıca Milli Piyango'nun resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden de erişime açıldı.

Şans Topu çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyenler, Milli Piyango Online'ın sonuç sorgulama ekranından kupon numaralarını girerek kazanç durumlarını anında görüntüleyebiliyor.

Kaynak: Milli Piyango Online