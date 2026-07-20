Edinilen bilgilere göre kaza, Mahmutlar ışıklar mevkiinde meydana geldi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait denetimli halk otobüsü, yolcularını indirmek amacıyla durak alanına girmek istedi. Ancak otobüsler için ayrılan indirme-bindirme cebinin hatalı şekilde park edilen araçlar tarafından işgal edilmesi nedeniyle şoför durağa yanaşamadı.

Durak cebine giremeyen otobüs şoförü, aracını yolun sağ şeridine kontrollü şekilde yanaştırarak yolcu indirmek zorunda kaldı. Bu sırada aynı yönde seyreden beyaz renkli otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle otobüsün arka kısmına şiddetle çarptı.

SÜRÜCÜ DEMİR YIĞININDA SIKIŞTI

Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar meydana geldi. Aracın ön bölümü tamamen ezilirken ön camı parçalandı ve sürücü kabini kullanılamaz hale geldi. Kazanın şiddeti nedeniyle sürücü araç içerisinde sıkıştı.

Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Alanya Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, özel kurtarma ekipmanlarıyla yürüttükleri çalışmanın ardından sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı.

İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

TRAFİK UZUN SÜRE AKSADI

Kaza nedeniyle D-400 Karayolu'nun Mahmutlar geçişinde trafik uzun süre aksadı. Oluşan araç kuyrukları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, polis ekipleri güvenlik önlemi alarak trafiği tek şeritten yönlendirdi. Hurdaya dönen otomobilin çekici yardımıyla kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

HATALI PARKLAR YENİDEN GÜNDEMDE

Kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşlar, özellikle durak ceplerine yapılan hatalı parkların uzun süredir ciddi sorun oluşturduğunu belirterek denetimlerin artırılmasını istedi. Otobüslerin duraklara yanaşamaması nedeniyle hem yolcuların hem de sürücülerin risk altında kaldığını ifade eden vatandaşlar, benzer kazaların yaşanmaması için durak önlerinin sürekli kontrol edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, olayın kesin nedeninin yapılacak teknik değerlendirmelerin ardından netlik kazanacağı bildirildi.