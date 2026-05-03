Altın piyasasında son dönemde popüler olan Ajda bilezikler, bozdurma aşamasında ciddi değer kaybı riski taşıyor. Uzmanlar, “işçilik maliyeti” konusunda yatırımcıları uyarıyor.

Ajda bilezik yatırım zararı ne kadar olur sorusu son günlerde altın yatırımcılarının en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Özellikle sosyal medyada artan ilgiyle birlikte birçok kişi birikimini bu ürünlere yönlendiriyor. Ancak işin perde arkasında, alım-satım farkı nedeniyle oluşan kayıp dikkat çekiyor.

AJDA BİLEZİKLERDE GİZLİ MALİYET DETAYI

Ajda bilezikler, tasarım ve işçilik açısından standart altın ürünlerine göre daha pahalıya satılıyor. Kuyumcularda satış fiyatına eklenen bu işçilik maliyeti, ürünün toplam bedelini yükseltiyor.

Ancak bozdurma aşamasına gelindiğinde durum değişiyor. Kuyumcular, bu ürünleri genellikle hurda altın fiyatı üzerinden geri alıyor. Yani ödenen işçilik bedeli çoğu zaman tamamen kaybediliyor.

YATIRIMCI EN ÇOK BURADA HATA YAPIYOR

Uzmanlara göre yatırımcıların yaptığı en büyük hata, takı ürünlerini yatırım aracı gibi değerlendirmek. işçilikli altın almak mantıklı mı sorusunun yanıtı ise net: Uzun vadede zarar ihtimali yüksek.

Bir diğer kritik hata ise fiyat araştırması yapılmadan alışveriş yapılması. Aynı ürün farklı kuyumcularda farklı işçilik oranlarıyla satılabiliyor. Bu da yatırım maliyetini doğrudan etkiliyor.

GRAM ALTIN VE SARAFİYE ÖNE ÇIKIYOR

Finans çevrelerinde yapılan değerlendirmelere göre, yatırım amaçlı altın alacakların işçiliksiz altın türlerine yönelmesi daha güvenli görülüyor.

Özellikle gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altını gibi ürünler, düşük alım-satım makası sayesinde değerini daha iyi koruyor. Bu ürünlerde yatırımcı, işçilik kaybı yaşamadan işlem yapabiliyor.

Günlük hayatta ise bu fark doğrudan hissediliyor. Örneğin düğün için alınan bir Ajda bilezik, kısa süre sonra bozdurulmak istendiğinde beklenenden daha düşük bir rakama alıcı bulabiliyor.

ALIM YAPMADAN ÖNCE BU DETAYI SORGULAYIN

Uzmanlar, altın alımı öncesinde mutlaka işçilik oranı nedir sorusunun sorulması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca alış ve satış fiyatı arasındaki farkın öğrenilmesi, olası zararların önüne geçebiliyor.

Kısa vadeli ihtiyaçlar için alınan takı ürünleri yerine, daha likit ve standart altın ürünlerinin tercih edilmesi yatırım açısından daha sağlıklı bir seçenek olarak öne çıkıyor.