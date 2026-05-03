Antalya’nın turizm merkezi Alanya ile İç Anadolu’yu birbirine bağlayan Alanya-Konya yolu, Mayıs ayında nadir görülen bir doğa olayıyla gündeme geldi. Bölgeden paylaşılan görüntülerde, yolun yüksek kesimlerinde lapa lapa kar yağdığı ve kısa sürede zeminin beyaza büründüğü görüldü.

Özellikle bahar mevsiminin ortasında yaşanan bu durum, hem sürücüler hem de bölge halkı için şaşırtıcı bir tablo oluşturdu.

YÜKSEK RAKIMDA KIŞ GERİ DÖNDÜ

Kar yağışının, yolun yüksek rakımlı geçitlerinde etkili olduğu belirtiliyor. Hava sıcaklığının ani düşüşüyle birlikte başlayan yağış, kısa sürede etkisini artırarak çevreyi tamamen beyaza kapladı.

Uzmanlar, bu tür hava olaylarının özellikle Toros Dağları hattında mevsim geçişlerinde nadir de olsa görülebildiğini ifade ediyor.

SÜRÜCÜLERE KRİTİK UYARI

Kar yağışıyla birlikte yolun bazı bölümlerinde görüş mesafesi düşerken, zemin de kaygan hale geldi. Bu güzergahı kullanacak sürücülere:

• Hızlarını düşürmeleri

• Ani fren ve manevralardan kaçınmaları

• Takip mesafesini korumaları

yönünde uyarılar yapılıyor.

ALANYA’DA YAZ, YAYLADA KIŞ MANZARASI

Alanya ilçe merkezinde bahar havası ve turizm hareketliliği devam ederken, birkaç kilometre mesafedeki yüksek kesimlerde kar yağışı görülmesi, bölgenin iklim çeşitliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bu durum, özellikle yayla turizmi ve doğa fotoğrafçıları için dikkat çekici görüntüler oluşturdu.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINLIĞINI PAYLAŞTI

Bölgeden geçen vatandaşlar, Mayıs ayında kar yağışıyla karşılaşmanın kendileri için beklenmedik bir deneyim olduğunu ifade etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede ilgi gördü.