ABD merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi Spirit Airlines, yaşadığı finansal zorluklar nedeniyle tüm operasyonlarını durdurma kararı aldı. Şirketin iflası, havacılık sektöründe son yılların en dikkat çekici gelişmelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

UÇUŞLAR TAMAMEN DURDURULDU

Şirketten yapılan resmi açıklamada, 2 Mayıs 2026 itibarıyla tüm uçuşların iptal edildiği ve faaliyetlerin kademeli olarak sonlandırılacağı bildirildi. Yolcuların havaalanlarına gitmemesi gerektiği özellikle vurgulandı.

Ayrıca müşteri hizmetlerinin de durdurulduğu, bilet iade süreçlerinin ise iflas kapsamında yürütüleceği ifade edildi.

34 YILLIK ŞİRKET PİYASADAN ÇEKİLDİ

Spirit Airlines, yaklaşık 34 yıldır ultra düşük maliyetli uçuş modeliyle faaliyet gösteriyordu. Şirket, özellikle uygun fiyatlı biletleriyle geniş bir yolcu kitlesine hitap ediyordu.

Ancak son dönemde artan maliyetler, bu iş modelini sürdürülemez hale getirdi.

YAKIT MALİYETLERİ “SON DARBE” OLDU

Şirket CEO’su Dave Davis, yaptığı açıklamada özellikle son haftalarda yakıt fiyatlarında yaşanan sert artışın iflas sürecini hızlandırdığını belirtti.

Davis, “İşletmeyi sürdürebilmek için yüz milyonlarca dolarlık ek kaynağa ihtiyaç vardı, ancak bunu sağlayamadık” dedi.

KURTARMA GİRİŞİMLERİ SONUÇSUZ KALDI

ABD Başkanı Donald Trump tarafından şirkete sunulan 500 milyon dolarlık kredi teklifi ve yatırımcılarla yürütülen görüşmelerden sonuç alınamadı. Böylece şirketin yeniden yapılandırma süreci başarısız oldu.

BİNLERCE KİŞİ ETKİLENECEK

Şirketin faaliyetlerini durdurmasıyla birlikte binlerce çalışanın işsiz kalması bekleniyor. Ayrıca tedarik zinciri ve hizmet sağlayıcılar da bu süreçten doğrudan etkilenecek.

SEKTÖRDE FİYATLAR ARTABİLİR

ABD basınına göre Spirit Airlines’ın piyasadan çekilmesi, özellikle düşük maliyetli uçuş seçeneklerinin azalmasına neden olabilir. Bu durumun uçak bileti fiyatlarında artışa yol açabileceği ifade ediliyor.

United Airlines, American Airlines, Frontier ve JetBlue gibi büyük şirketler ise Spirit yolcularına destek vereceklerini duyurdu.