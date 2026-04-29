ULUSLARARASI Bisiklet Birliği'nin (UCI) Avrupa Turları 'ProSeries' takviminde yer alan ve Türkiye'nin en prestijli etaplı yol bisikleti yarışı olan 61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, dünyaca ünlü profesyonel bisikletçilerden oluşan 23 takımdan toplam 161 sporcunun katılımıyla 26 Nisan Pazar günü İzmir-Çeşme'den başladı ve 3 Mayıs Pazar günü Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sona erecek.

DÜNYACA ÜNLÜ BİSİKLET TAKIMLARI

1963 yılında Marmara Turu olarak başlayan, 1966 yılında uluslararası nitelik kazanan tur, 1968'ten itibaren Cumhurbaşkanlığı himayelerine alındı. Türk bisikletinin gelişimine katkı sağlayan ve dünya bisikletinde önemli bir yeri ve marka değeri olan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2026), dünyaca ünlü bisiklet takımlarını Türkiye'nin doğal ve tarihi güzellikleri içinde ağırlamaya devam ediyor.

ÇEŞME'DEN BAŞLADI, ANTALYA'DA 3 ETAP

Bu yıl Çeşme'den başlayan ve 8 etaptan oluşan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda, toplam 1133 kilometre koşulacak. Çeşme'den Selçuk'a, Aydın'dan Marmaris'e, Marmaris'ten Kıran'a ve Marmaris'ten Fethiye'ye ilk 4 etabın ardından 30 Nisan Perşembe günü (yarın) Antalya etapları başlayacak. 30 Nisan'da Patara'dan Kemer'e 180,7 kilometrelik etabın ardından 1 Mayıs Cuma günü Antalya-Feslikan Yaylası arası 127,9 kilometrelik etap gerçekleşecek. 2 Mayıs Cumartesi günü ise Antalya-Antalya etabı toplam 152,8 kilometreden oluşuyor.

MİLYONLARCA İZLEYİCİYE ULAŞIYOR

Turun 8'inci ve son etabı Ankara-Ankara, 3 Mayıs Pazar günü 105,2 kilometre ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde sona erecek şekilde tamamlanacak. Türkiye'nin doğal zenginliğini, kültürel mirasını ve coğrafi zenginliğini uluslararası TV yayınları ile tüm dünyada milyonlarca izleyiciye taşıyan güçlü bir etki yaratan etkinlik, dünya yıldızlarının parladığı tur olarak da biliniyor.

AKTOB'DAN ÜYELERİNE ÇAĞRI

61'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu nedeniyle Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) tüm üyelerine duyuruda bulundu. Açıklamada, Antalya etaplarının yer aldığı bu büyük organizasyonun; destinasyonun uluslararası görünürlüğünü artırırken, özellikle sezon başında önemli hareketlilik yaratacağı vurgulandı. Spor turizmi kapsamında Antalya'nın sahip olduğu doğal ve coğrafi avantajların küresel ölçekte tanıtılması açısından TUR 2026'nın önemli bir fırsat sunduğu belirtilerek, "Bu büyük organizasyonun yaratacağı hareketlilik; konaklama, ulaşım ve hizmet sektörlerinde yoğunluğu artıracak olup, üyelerimizin bu süreci en iyi şekilde yönetmek üzere gerekli hazırlıkları titizlikle tamamlamaları önemle tavsiye edilmektedir. AKTOB olarak; destinasyon imajının güçlendirilmesi, misafir memnuniyetinin en üst seviyede sağlanması ve Antalya'nın uluslararası spor turizmi potansiyelinin etkin şekilde değerlendirilmesi adına tüm üyelerimizin gerekli hassasiyeti göstermesini önemle rica ederiz." dedi.