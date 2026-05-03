Alanya Cikcilli Mahallesi’nde sağanak sonrası rögar taşması yaşandı. Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi karşısında yola yayılan atık, ulaşımı aksattı.

YAĞMUR SONRASI RÖGAR TAŞTI

Antalya’nın Alanya ilçesine bağlı Cikcilli Mahallesi’nde etkili olan sağanak yağış sonrası altyapı bir kez daha zorlandı. Nebahat Şifa Anadolu İmam Hatip Lisesi karşısındaki yolda bulunan rögarın taşmasıyla birlikte atıklar caddeye yayıldı. Kısa sürede kötü koku ve kirlilik oluşurken, yolun bazı bölümleri araç ve yaya geçişi için riskli hale geldi.

ULAŞIM AKSADI, VATANDAŞ ZORLANDI

Alanya’da yoğun yağış sonrası rögar taşması nedeniyle yoldan geçen araçlar hız kesmek zorunda kaldı. Yayalar ise atık su birikintileri nedeniyle kaldırım dışına çıkmak zorunda kaldı. Bölgedeki esnaf ve vatandaşlar, özellikle ani bastıran yağışlarda aynı sorunun tekrar ettiğini söyledi.

ALTYAPI TARTIŞMASI YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşanan olayın ardından Alanya’da yağmur sonrası altyapı yetersizliği tartışmaları yeniden gündeme geldi. Mahalle sakinleri, her yağışta benzer görüntülerin oluştuğunu belirterek kalıcı çözüm talep etti. Özellikle okul çevresinde yaşanan bu durumun öğrenciler açısından da risk oluşturduğuna dikkat çekildi.

ASAT’A İHBAR YAPILDI

Vatandaşlar durumu Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) ekiplerine bildirdi. Olay yerine müdahale beklenirken, yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Rögar taşmasının uzun sürmesi halinde hem çevre hem de sağlık açısından risklerin artabileceği ifade ediliyor.