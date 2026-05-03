Amerika Birleşik Devletleri’nde gıda tedarik zincirinin önemli aktörlerinden biri daha ekonomik zorluklara dayanamayarak iflas etti. 67 yıldır faaliyet gösteren Potato Specialty Company, satışlarını durdurarak resmen iflas başvurusunda bulundu.

RESMİ BAŞVURU 28 NİSAN’DA YAPILDI

Batı Teksas merkezli şirketin, 28 Nisan 2026 tarihinde Teksas Kuzey Bölgesi İflas Mahkemesi’ne başvurduğu açıklandı. Bu gelişme, ABD’de gıda tedarik zincirinde önemli bir boşluk oluşabileceği endişesini beraberinde getirdi.

YEREL MARKETLERİN ANA TEDARİKÇİSİYDİ

Potato Specialty Company, özellikle yerel marketler ve restoran zincirleri için taze sebze, meyve, dondurulmuş ürünler ve kuru gıda dağıtımında kritik rol oynuyordu. Şirketin faaliyetlerini durdurması, bölgede geniş bir tedarik ağının dağılması anlamına geliyor.

FİYATLARDA YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

Sektör analizlerine göre iflasın etkileri kısa sürede hissedilebilir:

• Taze ürün ve patates tedarikinde açık oluşabilir

• Yerel işletmelerin maliyetleri artabilir

• Gıda fiyatlarında yükseliş görülebilir

İFLASIN ARKASINDAKİ NEDENLER

Ekonomistler, şirketin iflasında birden fazla faktörün etkili olduğuna dikkat çekiyor:

Yüksek faiz oranları: Finansman maliyetlerini artırdı.

Lojistik giderler: Enerji ve nakliye maliyetleri kar marjlarını düşürdü.

Tüketici talebi: Alım gücündeki düşüş satışları olumsuz etkiledi.

ZİNCİRLEME ETKİ BEKLENİYOR

Uzmanlara göre Potato Specialty Company’nin iflası, ABD genelinde perakende ve restoran sektörünü etkileyen daha geniş bir krizin parçası. 2026 yılı sonuna kadar 2 binden fazla mağazanın daha iflas edebileceği öngörülüyor.