Alanya Konaklı’dan yola çıkan çiftin bulunduğu otomobil Kütahya’da uçuruma yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, sürücünün durumu ağır.

Kütahya trafik kazası Alanya’dan çıkan çiftin dramı… Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen kazada, Alanya’dan yola çıkan bir aile parçalandı. Olayda bir kişi yaşamını yitirirken, sürücü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

KONTROLDEN ÇIKTI, UÇURUMA YUVARLANDI

Kaza, Kütahya-Afyonkarahisar kara yolunun 11’inci kilometresinde yaşandı. Alanya Konaklı Mahallesi’nden yola çıkan otomobil, sürücüsü İsmet Başusta’nın direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, yol kenarındaki bariyerleri aşarak yaklaşık 60 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı ve Porsuk Çayı yatağına düştü.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, araçta yolcu olarak bulunan Emine Başusta’nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan sürücü İsmet Başusta’ya ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi’ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ALANYA’DA TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Emine Başusta’nın cenazesi, ikamet ettiği Alanya’nın Mahmutseydi Mahallesi’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Taşdibi Mezarlığı’nda defnedildi.

Uzun yolculuklarda yaşanan bu tür kazalar, sürücülerin özellikle dikkat ve dinlenme süresine ne kadar önem vermesi gerektiğini bir kez daha gündeme getirdi. Alanya’dan Kütahya’ya seyahat edenler için yol güvenliği konusu yeniden tartışılıyor.