Antalya Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali iddiasıyla meydana gelen kazada kontrolden çıkan cip, kaldırımda temizlik yapan belediye işçisine ve park halindeki motosikletlere çarptı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ İDDİASI KAZAYA NEDEN OLDU

Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan kaza, Şükrü Sözen Caddesi üzerindeki Atatürk Kültür Merkezi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre Elif Y. yönetimindeki 07 BZR 813 plakalı KİA marka cip, Muhammed Enes İ.’nin kullandığı 26 AAH 091 plakalı OPEL marka otomobille çarpıştı.

Kazanın, kavşakta yaşanan kırmızı ışık ihlali nedeniyle meydana geldiği öne sürüldü. Çarpışmanın ardından kontrolden çıkan cip kaldırıma savruldu.

BELEDİYE İŞÇİSİNE ÇARPTI

Savrulan cip önce kaldırımdaki demir bariyere, çöp kutusuna ve ağaca çarptı. Araç daha sonra bölgede temizlik yapan Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli Neşet A.’ya çarptı.

Ağır yaralanan Neşet A.’ya ilk müdahaleyi, olay yerinden geçtiği belirtilen Acil Tıp Teknisyeni Sevilay Turgut yaptı. Yaralı işçi daha sonra sağlık ekiplerine teslim edildi.

4 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada cip sürücüsü Elif Y. ile araçta bulunan Cansel A. ve Esra P. yaralandı. Belediye işçisi Neşet A. ile birlikte toplam 4 kişi, 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Neşet A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen yakınlarının büyük üzüntü yaşadığı belirtildi.

MOTOSİKLETLERDE HASAR OLUŞTU

Cipin çarptığı ağaç, park halindeki motosikletlerin üzerine devrildi. Kazada 07 BFN 661, 07 AFF 516 ve 07 ATH 093 plakalı motosikletlerde maddi hasar oluştu.

Kaza anının çevredeki güvenlik kamerasına yansıdığı bildirildi. Görüntülerde cipin çarpışmanın ardından kaldırıma savrulduğu ve temizlik işçisinin çarpmanın etkisiyle yere düştüğü anlar yer aldı.