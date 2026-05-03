Sivas’tan yola çıkan 200 şehit ailesi, gazi ve gazi yakını, moral programı kapsamında 6 gün boyunca Alanya’da ağırlanacak.

Sivas’ta düzenlenen program kapsamında 200 şehit ailesi, gazi ve gazi yakını, moral ve motivasyon amacıyla Alanya’ya uğurlandı. Kafile, 6 günlük tatil programı için otobüslerle yola çıktı.

Organizasyon, Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde hazırlandı. Programın Sivas’ta bu kapsamda ilk kez düzenlendiği belirtildi.

ALANYA’DA 6 GÜNLÜK MORAL PROGRAMI

Şehit aileleri, gaziler ve gazi yakınları için hazırlanan tatil programının amacı, katılımcılara kısa süreli de olsa dinlenme ve moral imkânı sunmak. Alanya’nın programa ev sahipliği yapması, kentteki turizm ve kamu kurumları açısından da dikkat çekti.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, uğurlama programında yaptığı açıklamada, “Devletimiz tüm imkânlarıyla şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındadır. Onların huzuru, mutluluğu ve refahı bizler için her şeyden önce gelir” dedi.

DERNEKTEN ALANYA KAYMAKAMLIĞINA TEŞEKKÜR

Dernek Başkanı Fatih Deveci ise programın şehit aileleri ve gazilerin moraline katkı sunmak için düzenlendiğini söyledi. Deveci, desteklerinden dolayı TBMM AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’e, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek’e ve Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk’e teşekkür etti.

Deveci, “Onların yanında olmaya, her zaman destek olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.