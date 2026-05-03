Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimlerde hileli üretim yapan firmaları tek tek ifşa etmeye devam ediyor. Türkiye genelinde 81 ilde yapılan kontrollerin sonuçları, kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılıyor.

İFŞA LİSTESİ RESMİ SİTEDE YAYINLANIYOR

Bakanlık, denetim sonuçlarını “guvenilirgida.tarimorman.gov.tr” adresi üzerinden yayımlıyor. Listeler iki ana başlık altında toplanıyor:

• Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar

• Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar

Bu listelerde, ürün bazında yapılan ihlaller ve ilgili firmaların isimleri açık şekilde yer alıyor.

PEYNİR ÜRÜNLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Son güncellenen listede özellikle peynir ürünlerinde yapılan hileler dikkat çekti. Denetimlerde bazı ürünlerde:

• Bitkisel yağ kullanımı

• Süt yağı yerine farklı katkı maddeleri

• Etiket ile içerik uyumsuzluğu

gibi uygunsuzluklar tespit edildi.

VATANDAŞIN SOFRASINA KADAR UZANIYOR

Listede yer alan ürünlerin büyük kısmının günlük tüketimde sıkça tercih edilen gıdalar olması, konunun önemini artırıyor. Uzmanlar, tüketicilerin alışveriş yaparken ürün içeriği ve marka güvenilirliğine dikkat etmesi gerektiğini vurguluyor.

DENETİMLER SIKLAŞTIRILDI

Bakanlık yetkilileri, gıda güvenliğini tehdit eden uygulamalara karşı denetimlerin artırıldığını ve ihlallerin kamuoyuyla paylaşılmaya devam edileceğini belirtiyor.

TÜKETİCİLER NASIL KONTROL EDEBİLİR?

Vatandaşlar, satın aldıkları ürünlerin güvenilirliğini kontrol etmek için bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan listeleri inceleyebiliyor. Böylece hileli ürünlerden uzak durmak mümkün hale geliyor.