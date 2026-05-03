Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. 2 Mayıs 2026 Cumartesi günü itibarıyla gram, çeyrek ve ons altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Küresel gelişmeler ve jeopolitik riskler, fiyatlamalar üzerinde etkisini sürdürüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Yurt içinde en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan gram altın, haftayı dalgalı bir seyirle tamamladı. Güncel fiyatlar şöyle:

Alış: 6.702,45 TL

Satış: 6.703,28 TL

Gram altın, hafta içinde yaşanan düşüşün ardından toparlanma sinyali verse de yeniden sınırlı geri çekilme yaşadı.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN FİYATLARI

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte çeyrek ve yarım altın fiyatları da yakından izleniyor:

Çeyrek Altın

Alış: 10.864 TL

Satış: 11.026 TL

Yarım Altın

Alış: 21.722 TL

Satış: 22.052 TL

TAM VE CUMHURİYET ALTINI

Yüksek tutarlı yatırım yapmak isteyenlerin tercih ettiği ürünlerde son durum:

Tam Altın

Alış: 42.752,17 TL

Satış: 43.592,92 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 43.303 TL

Satış: 43.903 TL

ONS ALTIN KAÇ DOLAR?

Küresel piyasalarda belirleyici olan ons altın fiyatı ise şu seviyelerde işlem görüyor:

Alış: 4.613,72 dolar

Satış: 4.614,29 dolar

Ons altındaki hareketler, döviz kuru ile birlikte iç piyasada gram altın fiyatlarını doğrudan etkiliyor.

ANTALYA VE ALANYA’DA ALTIN HAREKETLİLİĞİ

Turizm sezonu öncesinde Antalya ve Alanya’da düğün hazırlıkları ve yatırım talebi altına olan ilgiyi artırıyor. Kuyumcularda hareketlilik sürerken, fiyatlardaki dalgalanma yakından takip ediliyor.