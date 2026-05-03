Türkiye’de dizi sektöründe yaşanan maliyet krizi, yapımcıları yeni çözümler aramaya yöneltti. Artan prodüksiyon giderleri nedeniyle, başrol oyuncularının bölüm başı ücretlerinde indirim yapılacağına dair iddialar gündeme geldi.

BÖLÜM MALİYETLERİ 30 MİLYON TL’YE DAYANDI

Sektör kaynaklarına göre televizyon ve dijital platformlarda bir bölümün maliyeti 20 ila 30 milyon TL seviyelerine kadar yükseldi. Bu artış, özellikle yayıncı kanalların bütçe dengesini zorlamaya başladı.

Reklam gelirlerinin aynı hızda artmaması, yapımcıları maliyet düşürme adımlarına yönlendirdi.

YAPIMCILAR MALİYETİ DÜŞÜRMEK İSTİYOR

Gündemdeki planlara göre, yüksek bütçeli projelerde revizyon süreci başlatılması hedefleniyor. Yapım şirketlerinin bölüm maliyetlerini 15–18 milyon TL seviyesine çekmek istediği ifade ediliyor.

Aksi durumda bazı dizilerin yeni sezonda yayına giremeyebileceği de kulislerde konuşulan başlıklar arasında yer alıyor.

ÜNLÜ OYUNCULARIN ÜCRETLERİ GÜNDEMDE

İddialara göre sektörün önde gelen isimlerinin bölüm başı kazançları da tartışma konusu oldu:

Kenan İmirzalıoğlu: 4,5 milyon TL

Çağatay Ulusoy: 3,5 milyon TL

Uraz Kaygılaroğlu: Daha düşük seviyeler

Afra Saraçoğlu & Mert Ramazan Demir: 2,5 milyon TL civarı

Demet Özdemir: 2 milyon TL bandı

Bu rakamlar resmi olarak doğrulanmazken, yapımcıların oyuncularla indirim görüşmeleri yaptığı iddiaları dikkat çekiyor.

SEKTÖRDE YENİ DÖNEM Mİ BAŞLIYOR?

Uzmanlara göre maliyet baskısının artmasıyla birlikte sektörde daha kontrollü bütçe yönetimi ve farklı üretim modelleri gündeme gelebilir. Bu süreç, hem oyuncu ücretlerini hem de proje sayısını doğrudan etkileyebilir.