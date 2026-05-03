Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan trafik kazası, şehir içi trafikte kırmızı ışık ihlalinin ne kadar ağır sonuçlar doğurabileceğini bir kez daha gösterdi. İki aracın çarpışmasının ardından kontrolden çıkan cipin kaldırıma savrulması sonucu biri belediye işçisi olmak üzere 4 kişi yaralandı.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Kaza, Manavgat’ın en işlek noktalarından biri olan Şükrü Sözen Caddesi üzerindeki Atatürk Kültür Merkezi kavşağında meydana geldi. Elif Y. idaresindeki 07 BZR 813 plakalı KİA marka cip ile Muhammed Enes İ.’nin kullandığı 26 AAH 091 plakalı OPEL marka otomobil kavşakta çarpıştı. İlk belirlemelere göre kazanın kırmızı ışık ihlali sonucu meydana geldiği bildirildi.

KALDIRIMA SAVRULDU, İŞÇİYE ÇARPTI

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan cip, hızını alamayarak kaldırıma çıktı. Demir bariyer, çöp kutusu ve ağacı deviren araç, o sırada caddede temizlik yapan Manavgat Belediyesi Temizlik İşleri personeli Neşet A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan işçi ağır yaralandı.

SAĞLIKÇI TESADÜFEN ORADAYDI

Kaza anında olay yerinden geçen ve Side 112 bünyesinde görev yapan Acil Tıp Teknisyeni Sevilay Turgut, yaralı işçiye ilk müdahaleyi yaptı. Turgut’un, sağlık ekipleri gelene kadar Neşet A.’nın başından ayrılmadığı öğrenildi.

4 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada cip sürücüsü Elif Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Cansel A. ve Esra P. de yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Belediye çalışanı Neşet A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

MOTOSİKLETLER ZARAR GÖRDÜ

Öte yandan cipin çarptığı ağacın devrilmesi sonucu kaldırımda park halinde bulunan 07 BFN 661, 07 AFF 516 ve 07 ATH 093 plakalı motosikletlerde maddi hasar oluştu. Kaza sonrası cadde adeta savaş alanına döndü.