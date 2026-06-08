ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Küba açıklarında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye ilişkin ilk verileri paylaştı. Açıklamaya göre depremin merkez üssü, Küba'nın batısında bulunan Mantua kentinin yaklaşık 104 kilometre kuzeybatı açıkları olarak belirlendi.

Karayipler'de hissedilen sarsıntı, bölgede kısa süreli paniğe neden olurken, yetkililer tarafından yapılan ilk incelemelerde herhangi bir can kaybı ya da ciddi hasar bilgisine ulaşılmadığı bildirildi.

10 KİLOMETRE DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

USGS verilerine göre deprem yerin yaklaşık 10 kilometre derinliğinde meydana geldi. Uzmanlar, sığ derinlikte meydana gelen depremlerin daha geniş alanlarda hissedilebildiğine dikkat çekiyor.

Bu nedenle deprem yalnızca merkez üssüne yakın bölgelerde değil, Küba'nın batı kıyısındaki çok sayıda yerleşim yerinde de hissedildi.

MEKSİKA'DA DA HİSSEDİLDİ

Sarsıntının etkisinin Karayip Denizi'nin karşı kıyılarında da hissedildiği belirtildi. İlk bilgilere göre deprem, Meksika'nın bazı bölgelerinde yaşayan vatandaşlar tarafından da hissedildi.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı deprem anında yaşadıkları kısa süreli paniği paylaşırken, resmi makamlar tarafından herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi.

TSUNAMİ UYARISI YAPILMADI

Depremin ardından uluslararası deprem ve tsunami izleme merkezleri tarafından herhangi bir tsunami uyarısı yayımlanmadı. Yetkililer, mevcut verilerin deniz seviyesinde tehlikeli bir yükselme riskine işaret etmediğini açıkladı.

Bununla birlikte bölgedeki sismik hareketlilik uzmanlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.

İLK BELİRLEMELERE GÖRE OLUMSUZLUK YOK

Küba'daki yerel yetkililer tarafından yapılan ilk değerlendirmelerde deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı, yaralanma veya ciddi maddi hasar tespit edilmediği bildirildi.

Ekiplerin kıyı bölgelerinde ve yerleşim alanlarında incelemelerini sürdürdüğü, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların dikkatli olmalarının istendiği öğrenildi.

KARAYİPLER DEPREM KUŞAĞINDA YER ALIYOR

Küba ve çevresi, Karayip Levhası ile Kuzey Amerika Levhası'nın etkileşim alanında bulunuyor. Bu nedenle bölge zaman zaman orta ve yüksek büyüklükte depremlerle karşı karşıya kalabiliyor.

Uzmanlar, özellikle Karayipler'de meydana gelen sarsıntıların bölgesel etkiler oluşturabildiğini ve sismik hareketlerin sürekli takip edildiğini belirtiyor.

Türkiye'den binlerce kilometre uzakta meydana gelen deprem, uluslararası deprem izleme kuruluşlarının raporlarında da yer aldı.