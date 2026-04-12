BTK, yurt dışı telefonlarda usulsüz IMEI kullanımını tespit etti. 1 Mayıs 2026’ya kadar kayıt yaptırmayan cihazlar şebekeye kapatılacak.

Yurt dışından getirilen telefonlara yönelik denetimler sıkılaştı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), özellikle çift SIM üzerinden yapılan usulsüz IMEI kullanımı nedeniyle yüz binlerce cihazı incelemeye aldı. Sistemde kayıt dışı görülen telefonlar için kullanıcılara SMS ile uyarı gönderildi.

USULSÜZ YÖNTEM NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Yapılan incelemelerde, bazı kullanıcıların çift SIM kartlı telefonların ikinci IMEI numarasını farklı cihazlarda kullanarak kayıt ücretinden kaçındığı belirlendi. Bu yöntemle birden fazla telefonun kayıt yaptırılmadan aktif hale getirildiği ortaya çıktı.

Bu durumun ciddi vergi kaybına yol açması üzerine BTK, söz konusu cihazları “usulsüz kayıt” kapsamına aldı.

1 MAYIS KRİTİK TARİH

1 Ocak 2026 itibarıyla denetimlerini artıran BTK, usulsüz kullanım tespit edilen cihazlar için 120 günlük süre tanıdı. Bu süre 1 Mayıs 2026 tarihinde sona erecek.

Bu tarihe kadar kayıt yaptırmayan telefonların şebekeye erişimi tamamen kesilecek. Yani cihazlar arama yapamayacak, internete bağlanamayacak.

KAYIT ÜCRETİ 54 BİN TL’Yİ AŞTI

Yurt dışı telefon kullanımında ödenmesi gereken IMEI kayıt ücreti 54 bin 258 TL olarak açıklandı. Bu rakam, birçok kullanıcı için ciddi bir maliyet anlamına geliyor.

Bir telefon parası daha ödemek gibi… Özellikle son dönemde artan cihaz fiyatlarıyla birlikte bu ücret, kullanıcıların kararını zorlaştırıyor.

VATANDAŞLAR NE YAPMALI?

Uzmanlar, kullanıcıların mağduriyet yaşamaması için şu adımları öneriyor:

- Telefonun IMEI numarasını öğrenin

- e-Devlet üzerinden IMEI sorgulaması yapın

- Kayıt dışı ise 1 Mayıs’a kadar ödeme işlemini tamamlayın

Aksi halde cihazlar kullanılamaz hale gelecek.

Bazı kullanıcılar mesajı görünce önce anlam veremedi. “Ben zaten kullanıyorum, neden kapanacak?” diye soran çok kişi var…

YENİ DÖNEMDE AÇIK KAPI KALMIYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte çift SIM ve e-SIM üzerinden süre uzatma yöntemleri de tamamen engellenecek. Böylece kayıt dışı kullanımın önüne geçilmesi hedefleniyor.