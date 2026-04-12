Antalya Havalimanı 2026’nın ilk 3 ayında 3 milyon 138 bin yolcuya hizmet verdi. Artış oranı yüzde 5 olarak açıklandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı’na ilişkin yılın ilk çeyrek verilerini paylaştı. Açıklanan rakamlara göre, 2026’nın ilk üç ayında yolcu sayısı 3 milyon 138 bin 499’a ulaştı.

YOLCU SAYISI YÜZDE 5 ARTTI

Bakan Uraloğlu’nun verdiği bilgiye göre, Antalya Havalimanı geçen yılın aynı döneminde 2 milyon 983 bin 868 yolcuya hizmet vermişti. Bu yıl ise rakamın yüzde 5 artarak 3 milyonu aşması dikkat çekti.

Turizm sezonunun henüz tam başlamadığı bir dönemde gelen bu artış, özellikle yaz ayları için beklentiyi de yukarı çekti. Şimdi gözler yaz trafiğinde oluşacak yoğunlukta.

KAPASİTE 82 MİLYONA ÇIKARILDI

Havalimanında tamamlanan yeni terminal binalarıyla birlikte yıllık yolcu kapasitesi 35 milyondan 82 milyona yükseltildi. Bu genişleme ile Antalya Havalimanı, kapasite açısından Türkiye’de önemli bir konuma geldi.

Bu rakamlarla birlikte Antalya Havalimanı, yaklaşık 90 milyon kapasiteli İstanbul Havalimanı’nın ardından ikinci sıraya yerleşti.

ALANYA VE TURİZM İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Antalya Havalimanı’ndaki yolcu artışı, doğrudan Alanya turizmini ve bölgedeki otel doluluklarını etkiliyor. Özellikle yaz sezonunda artan uçuş sayıları, ilçeye gelen turist sayısında da yükseliş anlamına geliyor.

YENİ TERMİNAL ETKİSİ

12 Nisan 2025’te açılan yeni terminal binalarıyla birlikte Antalya Havalimanı’nın hem yolcu kapasitesi hem de operasyonel gücü artırıldı. Yapılan yatırımların, özellikle yoğun sezonda yaşanan sıkışıklığı azaltması bekleniyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, havalimanındaki büyüme trendi önümüzdeki dönemlerde de devam edecek.