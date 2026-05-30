Ankara’da bir ilçe belediyesine bağlı şirketin spor tesisinde görev yapan spor eğitmeni Ö.Ş., yaşadığı iddia edilen mobbing, baskı ve ayrımcılık nedeniyle işverene ihtarname gönderdikten sonra işten çıkarıldı. Bunun üzerine işe iade ve tazminat talebiyle dava açan çalışan lehine mahkemeden dikkat çeken bir karar çıktı.

İHTARNAME SONRASI İŞTEN ÇIKARILDI

İddiaya göre Ö.Ş., çalıştığı kurumda maruz kaldığını belirttiği uygulamalar nedeniyle işverene resmi ihtarname gönderdi. Ardından iş sözleşmesi, 4857 sayılı İş Kanunu'nda yer alan ve işçinin işverene hakaret etmesi ya da asılsız ihbarda bulunmasını düzenleyen madde gerekçe gösterilerek feshedildi.

İşten çıkarılmasının hukuka aykırı olduğunu savunan Ö.Ş., işe iade ve tazminat talebiyle mahkemeye başvurdu.

MAHKEME İŞE İADE KARARI VERDİ

20 Mayıs'ta sonuçlanan davada mahkeme, iş akdinin geçersiz nedenle feshedildiğine hükmederek Ö.Ş.’nin işe iadesine karar verdi. Ayrıca işverenin yaklaşık 325 bin TL ödeme yapmasına hükmedildi.

Mahkeme kararında, çalışanın işe başlatılmaması durumunda ise 5 aylık brüt ücret tutarında ek tazminat ödenmesi gerektiği belirtildi.

"ANAYASAL HAK NEDENİYLE İŞTEN ÇIKARILAMAZ"

Kararın ardından açıklama yapan Ö.Ş., yaşadığı sürecin mahkeme kararıyla sonuçlandığını belirterek, verilen kararın kendisi açısından önemli olduğunu söyledi.

Davayı takip eden avukat Senem Yılmazel ise müvekkilinin yasal haklarını kullandığı için işten çıkarıldığını savunarak, İş Kanunu'na göre çalışanların dava açmaları veya şikâyette bulunmaları nedeniyle iş sözleşmelerinin feshedilemeyeceğini ifade etti.

Yılmazel, müvekkilinin maruz kaldığını öne sürdüğü mobbing iddialarına ilişkin ayrı bir davanın da devam ettiğini açıkladı.

İŞE ALINMAZSA ÖDENECEK TUTAR ARTACAK

Avukat Yılmazel’in verdiği bilgiye göre, karar kapsamında çalışana 4 aylık giydirilmiş ücret ve diğer hakları ödenecek. İşverenin işe başlatmama kararı vermesi halinde ise yaklaşık 350 bin TL’ye ulaşan ek ödeme yükümlülüğü doğacak. Bu tutara kıdem ve ihbar tazminatları da dahil olacak.

Kararın, benzer uyuşmazlıklarda çalışanların yasal haklarını kullanmaları nedeniyle işten çıkarılmalarına ilişkin davalarda emsal olarak değerlendirilebileceği ifade ediliyor.