Astronomi takvimine göre gökyüzü tutkunlarının yakından takip ettiği Mavi Ay olayı, 31 Mayıs 2026

Pazar gecesi gerçekleşecek. Uzmanların aktardığına göre, hava koşullarının elverişli olması durumunda bu nadir doğa olayı Türkiye'nin 81 ilinden çıplak gözle izlenebilecek.

MAVİ AY GERÇEKTEN MAVİ Mİ OLACAK?

İsmine rağmen Ay'ın renginde fiziksel bir değişim yaşanmıyor. Gökbilimcilere göre "Mavi Ay" terimi, aynı takvim ayı içerisinde meydana gelen ikinci dolunayı ifade etmek için kullanılıyor. Mayıs ayının başında gerçekleşen ilk dolunayın ardından, 31 Mayıs gecesi ortaya çıkacak ikinci dolunay bu özel isimle anılıyor. Atmosferdeki toz ve bulutluluk oranına bağlı olarak Ay'ın normalden daha parlak görünme ihtimali bulunuyor.

GÖZLEM İÇİN TELESKOP GEREKİYOR MU?

Gök olayını takip etmek isteyenlerin özel bir ekipmana ihtiyacı bulunmuyor. Astronomi uzmanlarına göre, gece saatlerinde belirginleşecek olan dolunay çıplak gözle rahatlıkla seyredilebilecek. Ancak Ay yüzeyindeki kraterleri detaylı incelemek isteyen meraklılar için dürbün veya teleskop kullanımı tavsiye ediliyor.

ŞEHİR IŞIKLARINDAN UZAKLAŞMAK ÖNEMLİ Mİ?

Türkiye genelinde artan ışık kirliliği, gökyüzü gözlemlerini doğrudan etkileyen faktörlerin başında geliyor. Uzmanlar, Mavi Ay'ın en net şekilde görülebilmesi için yapay aydınlatmaların yoğun olduğu şehir merkezlerinden uzaklaşılması gerektiğini vurguluyor. Kırsal bölgeler veya yüksek rakımlı açık alanlar, bu nadir görsel şölenin seyir zevkini artıran ideal noktalar olarak öne çıkıyor.