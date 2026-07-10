Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Çin'in başkenti Pekin'e üç günlük resmi bir ziyaret düzenleyen Kuzey Kore Başbakanı Pak ile bir araya geldi. South China Morning Post (SCMP) gazetesinin Çin devlet televizyonu CCTV'ye dayandırdığı haberine göre, görüşmede iki ülke arasındaki diplomatik bağların güçlendirilmesi ele alındı.

Şi Cinping kabul sırasında, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile haziran ayında gerçekleştirdiği temaslara atıfta bulundu. Çin lideri, söz konusu görüşmenin ikili ilişkileri geliştirme noktasında stratejik bir kılavuzluk rolü üstlendiğini ve iki ülke bağlarına yeni bir anlam kazandırdığını ifade etti.

İLİŞKİLERDE YENİ DÖNEM NASIL BAŞLADI?

Pekin ve Pyongyang yönetimleri arasındaki diplomatik temaslar son dönemde belirgin bir ivme kazandı. Çin Devlet Başkanı Şi, 8 Haziran tarihinde Kuzey Kore'ye giderek yedi yıllık uzun bir aranın ardından bu ülkeye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirmişti. Bu kritik ziyaret, iki komşu ülke arasındaki siyasi diyaloğun yeniden canlanmasının temel adımı olarak değerlendiriliyor.