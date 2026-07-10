Kanal D'nin yayımladığı bültene göre, Mert Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu Kuralsız Sokaklar programı, bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekranlara geliyor. Program, dünyanın en popüler turizm destinasyonlarından bazılarının arka planındaki suç ve yasa dışı yaşamı mercek altına alıyor.

İtalya'nın tarihi ve turistik şehri Napoli, bu haftaki bölümün ilk durağı olarak belirlendi. Kanal D'nin aktardığı bilgilere göre, şehirdeki kapkaç vakalarının yoğunluğu ve mafya yapılanmalarının sokaklardaki etkisi çarpıcı görüntülerle belgeleniyor. Avrupa'nın en büyük açık hava yasa dışı madde ticareti noktalarından birinin de görüntülendiği bölümde, bu durumun bölge halkı üzerindeki yıkıcı etkileri anlatılıyor.

DOMİNİK CUMHURİYETİ'NDE HAYAT MÜCADELESİ

Programın bir diğer rotası ise Dominik Cumhuriyeti'nin güvenlik sorunlarıyla bilinen La Romana bölgesi oluyor. Turistik cazibesinin aksine, güvenlik endişelerinin günlük yaşamı zorlaştırdığı bu bölgede, yerel halkın hayatta kalma mücadelesi ekranlara taşınıyor. Mert Öztürk'ün bölgedeki tehlikeli atmosferi bizzat deneyimlediği anlar izleyicilere sunuluyor.

TURİZMİN GÖRÜNMEYEN YÜZÜ NEDEN DİKKAT ÇEKİYOR?

Küresel turizm merkezleri genellikle tarihi dokuları ve tatil imkanlarıyla tanıtılırken, arka sokaklarda yaşanan sosyoekonomik krizler ve asayiş sorunları çoğu zaman kamuoyundan izole kalıyor. Kuralsız Sokaklar gibi yapımlar, popüler destinasyonların bu bilinmeyen gerçeklerini kayıt altına alarak, izleyicilere farklı bir sosyal perspektif sunmayı başarıyor.