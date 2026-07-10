Londra merkezli enerji şirketi Harbour Energy, Kuzey Denizi'ndeki operasyonlarını genişletmek amacıyla Waldorf şirketinin Birleşik Krallık varlıklarını 163 milyon dolar karşılığında devraldı. Yapılan resmi açıklamaya göre, taraflar arasındaki geleneksel finansal düzeltmelerin ardından kesinleşen satın alma işleminin bilançolara yansıma tarihi, geriye dönük olarak 1 Ocak 2025 şeklinde belirlendi.

YARGI SÜRECİ NASIL SONUÇLANDI?

Satın alma anlaşmasının önündeki en büyük engel olan borç yapılandırma davası, Londra'daki yüksek mahkemenin kararıyla alıcı lehine sonuçlandı. Vergi idaresinin, Waldorf'un kamu borçlarının silinmesine yönelik yaptığı itiraz mahkeme heyeti tarafından reddedildi. Yargı kararına göre, Harbour bünyesinde hazırlanan yeniden yapılandırma planının, olası bir iflas senaryosuna kıyasla tüm alacaklılar için daha avantajlı olduğu vurgulandı. Bu hukuki adımın ardından hedeflenen şirketin mali yükümlülükleri kontrol altına alınarak, operasyonel varlıkların temiz bir bilançoyla devredilmesinin önü açıldı.

ENTEGRASYON ÜRETİM HEDEFLERİNİ NASIL DEĞİŞTİRECEK?

Şirket kaynaklarının aktardığı verilere göre, bu devralma işlemiyle birlikte Harbour Energy'nin halihazırda operatörlüğünü üstlendiği Catcher petrol sahasındaki çalışma payı yüzde 50'den yüzde 90 seviyesine çıktı. Ayrıca Kraken petrol sahasında da yüzde 29,5 oranında işletme dışı pay elde edilerek Kuzey Denizi'nin kuzey bölgelerinde yeni bir üretim tabanı oluşturuldu. Günlük 475 bin ile 500 bin varil petrol eşdeğeri üretim kapasitesine sahip olan Harbour Energy'nin, yeni entegrasyon sayesinde üretim portföyüne günlük yaklaşık 20 bin varil ek katkı sağlaması bekleniyor.

KUZEY DENİZİ'NDE KONSOLİDASYON NEDEN ÖNEMLİ?

Küresel enerji piyasalarında olgunlaşmış ve yaşlanan bir havza olarak kabul edilen Kuzey Denizi'nde, işletme maliyetlerinde sinerji yaratmak ve operasyonel ömrü uzatmak için şirket birleşmeleri kritik bir strateji olarak öne çıkıyor. Harbour Energy'nin bu hamlesi, bölgedeki dağınık varlıkların güçlü sermaye yapısına sahip operatörler altında toplanması eğiliminin son örneği olarak değerlendiriliyor. Bu tür konsolidasyon adımları, azalan rezervlerin daha verimli çıkarılmasına ve altyapı maliyetlerinin paylaşılmasına olanak tanıyarak şirketlerin küresel rekabet gücünü artırıyor.