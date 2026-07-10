Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Genel Müdür Yardımcısı Bülbül, Bursa Karacabey İşletmesi'nde gerçekleştirilen Tohum Satış Bayileri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda sektörel verilere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan değerlendirmede, Türkiye'nin gıda güvencesi açısından büyük önem taşıyan sertifikalı tohum kullanımının ulaştığı boyutlar paylaşıldı.

TİGEM yetkilisinin aktardığına göre, kurum pazardaki talebe bağlı olarak her yıl ortalama 130 ile 140 bin ton arasında sertifikalı tohum satışı gerçekleştiriyor. Türkiye genelinde ekim yapılan 200 milyon dekarı aşkın arazinin yaklaşık 40-50 milyon dekarlık kısmının tohum ihtiyacını karşılama potansiyeline sahip oldukları belirtildi. Bu durumun sadece bir üretim rakamı olmadığı, milyonlarca dekarlık alanda verimi, çiftçi gelirini ve ürün kalitesini doğrudan etkileyen bir faktör olduğu vurgulandı.

GIDA GÜVENCESİ İÇİN TOHUMUN ROLÜ

Toplantıda, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan Çiftlikat-ı Hümayun mirasının 726 yıldır sürdürüldüğüne dikkat çekildi. Bülbül, tohumun sadece toprağa atılan bir materyal olmaktan çıktığını, artan dünya nüfusu ve iklim değişikliği gibi küresel krizler karşısında tarımsal bağımsızlığın temelini oluşturduğunu ifade etti. Kaliteli tohum üretiminin yanı sıra, bu ürünlerin doğru zamanda ve mekanda üreticiye ulaştırılmasının da kritik bir aşama olduğu belirtildi.

SERTİFİKALI TOHUM NEDEN ÖNEMLİ?

İklim krizinin tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkileri artarken, hastalıklara ve zorlu hava koşullarına dayanıklı sertifikalı tohum kullanımı rekolte kayıplarını en aza indirerek ulusal gıda arzını güvence altına alıyor. Bu stratejik ürünlerin dağıtımını sağlayan bayilik sistemleri ise TİGEM tarafından yalnızca bir ticari ağ değil, güçlü bir iş ortaklığı modeli olarak değerlendiriliyor. Sektörün ihtiyaçlarına hızlı yanıt verebilmek amacıyla düzenlenen toplantı, basına kapalı gerçekleştirilen soru-cevap oturumuyla sona erdi.