Borsa İstanbul'da halka arz sürecini tamamlayan ISVEA

Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. için özel bir gong töreni düzenlendi. Şirket payları, törenin ardından "ISVEA" koduyla borsada resmi olarak işlem görmeye başladı.

Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Ece Holding yöneticileri ve konsorsiyum liderleri Halk Yatırım ile Ahlatcı Yatırım temsilcilerinin katıldığı törende şirketin ihracat kapasitesine dikkat çekildi. Ergun'un aktardığına göre, şirket halka arzdan elde edeceği gelirle mevcut yatırımlarını hızlandırmayı ve işletme sermayesini güçlendirerek sağlıklı büyümesini sürdürmeyi planlıyor.

İHRACAT VE ÜRETİM GÜCÜ VURGUSU

1962 yılında İtalya'da kurulan ve günümüzde Ece Holding bünyesinde faaliyet gösteren ISVEA, üretimini Çorum'daki beş modern fabrikasında gerçekleştiriyor. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Erdem Çenesiz'in değerlendirmesine göre, gelirlerin yaklaşık yarısının 60'ı aşkın ülkeye yapılan ihracattan sağlanması markanın global pazarlardaki kabulünü yansıtıyor. Çenesiz, bireysel yatırımcılardan 2,33 kat, kurumsal yatırımcılardan ise 5,86 kat talep gelmesinin vizyonlarına duyulan güvenin göstergesi olduğunu bildirdi.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 1,4 MİLYAR LİRAYI AŞTI

Halka arz sürecine ilişkin istatistiksel detaylar, sermaye piyasalarındaki yoğun ilgiyi ortaya koydu. 1, 2 ve 3 Temmuz 2026 tarihlerinde sabit fiyatla talep toplama yöntemiyle gerçekleştirilen işlemde hisse başı fiyat 20,90 TL olarak uygulandı. Ece Holding CFO'su İpek Okutan'ın yayımlanan açıklamalarına göre, sürece 930 bin 256 başvuru yapıldı.

Şirketin çıkarılmış sermayesi 220 milyon liradan 280 milyon liraya yükseltilirken, ihraç edilen 60 milyon liralık yeni pay ile mevcut ortaklara ait 7 milyon liralık payın satışı sonucunda toplam 67 milyon liralık nominal değerli pay el değiştirdi. Resmi verilere göre, halka arzın toplam büyüklüğü 1.400.300.000 TL'ye ulaşırken, dağıtım yapılan nihai yatırımcı sayısı 901 bin 609 olarak kayıtlara geçti.