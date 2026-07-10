Antalyaspor, ekonomik yapısını güçlendirme hedefleri doğrultusunda yeni bir ticari iş birliğine imza attı. Kırmızı-beyazlı ekip, içecek sektöründe faaliyet gösteren Sarıyer Cola markasıyla kapsamlı bir sponsorluk anlaşması sağladı.

Kulüp açıklamasına göre, varılan mutabakat çerçevesinde Antalyaspor arması ve renkleriyle bezenmiş özel üretim Sarıyer Cola ile Black Bruin enerji içecekleri piyasaya sürülecek. Taraftarların tüketimine sunulacak bu ürünler sayesinde kulübün kasasına düzenli bir gelir akışı sağlanması hedefleniyor.

SATIŞLARDAN KULÜBE PAY AKTARILACAK

Anlaşmanın detaylarını kamuoyuyla paylaşan Antalyaspor Basın Sözcüsü Ali Topuz, bu iş birliğinin takımın mali yapısına ciddi katkı sunacağına dikkat çekti. Topuz, özel tasarımlı içeceklerin raflarda yerini almasıyla birlikte kulübün hem net bir sponsorluk bedeli tahsil edeceğini hem de satılan her üründen doğrudan pay alacağını bildirdi. Topuz, geliştirilen bu ticari modelin kulüp için önemli bir maddi kazanım olduğunu vurguladı.

YEREL FİRMALARA DESTEK ÇAĞRISI

Basın Sözcüsü Topuz, Antalya sınırları içerisinde üretim yapan diğer işletmelere de seslenerek kırmızı-beyazlı renklere maddi destek olmaları yönünde açık çağrıda bulundu. Spor kulüplerinin taraftar etkileşimli tüketim ürünleri üzerinden gelir elde etmesi, modern spor ekonomisinde kalıcı kaynak yaratmanın en pratik yollarından biri olarak değerlendiriliyor. Antalya merkezli başlayan bu ticari dayanışma davetinin, Alanya başta olmak üzere bölgedeki diğer güçlü yerel markalar nezdinde de olası yansımaları yakından takip ediliyor.