2022 yılında Lior Ahituv ile hayatını birleştiren ve geçtiğimiz mart ayında kızı Tal'i kucağına alan oyuncu Ege Kökenli, bebeğinin ismine yönelik eleştirilere tepki gösterdi. Sosyal medyada yapılan yorumlar üzerine açıklama yapan Kökenli, isim tercihinin tamamen kişisel bir karar olduğunu vurguladı.

Oyuncu, 2025'in mayıs ayında 5 buçuk aylık hamileyken bebeğini kaybetmiş ve zor bir dönemden geçmişti. Bu sürecin ardından yeniden anne olma sevinci yaşayan Kökenli, kızına verdiği ismin kendisi için derin bir anlam taşıdığını ifade etti.

TAL İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Yaşanan kayıpların ardından dünyaya gelen bebeklere verilen isimler, ebeveynler için genellikle travma sonrası iyileşmeyi ve umudu temsil ediyor. Ege Kökenli'nin açıklamasına göre 'Tal' kelimesi, hem çiğ tanesi anlamına geliyor hem de derin bir üzüntünün ardından sessizce gelen büyük mutluluğu ifade ediyor. Oyuncu, isim verme sürecini anlatırken, bir sabah uyandığında içgüdüsel olarak bu isme karar verdiğini aktardı.

ELEŞTİRİLERE NASIL YANIT VERDİ?

Sosyal medya üzerinden gelen marjinal olma çabası şeklindeki yorumlar, ünlü oyuncunun tepkisini çekti. Eleştirilere net bir dille yanıt veren Kökenli, konunun marjinallikle hiçbir ilgisi olmadığını belirtti. Çocuğunun ismine sadece kendisinin karar verebileceğini söyleyen oyuncu, "Bu benim çocuğum, ben de bu ismi sevdim ve koydum. Size ne arkadaşım! Ne istiyorsam koyarım" ifadelerini kullandı.